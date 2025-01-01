Илон Маск за последний год разбогател на рекордные 213 млрд. долларов, что является ещё одним рекордом.

2024 год не стал исключением и 500 самых богатых людей планеты Земля стали ещё богаче. А флагманы этого списка – Илон Маск, Марк Цукерберг и Дженсен Хуанг приблизили отряд миллиардеров к новому достижению: совокупному состоянию в 10 триллионов долларов.

Как показали исследования журналистов Bloomberg, не в последнюю очередь озолотиться вышеупомянутой троице помог скачкообразный прирост цены технологических фирм Североамериканского государства, как и прибавка к состоянию Джеффа Безоса и сооснователей известной Google – Сергея Брина и Ларри Пейджа.

К примеру 8 технологических глыб добились совокупной прибыли от 600 млрд. долларов за 2024 год, что эквивалентно 43% от 1,5 трлн. долларов темпа прироста богатства 500 самых богатых людей.

Иностранные финансовые эксперты пояснили, что не в последнюю очередь помогло стать более финансово обеспеченным Илону Маску и близкая дружба с новым американским президентом – 78-летним Дональдом Трампом, ставшим из-за этого богаче сразу на 213 млрд. долларов, чем это было в начале года. Из-за этого разрыв между первым и вторым местами увеличился до 237 млрд. долларов, чего никогда не случалось ранее.

Тем временем ряд специализированных изданий, в частности Financial Times, пророчат самой главной цифровой валюте мира – биткоину, цену по итогу 2025 года в 200 тыс. долларов.