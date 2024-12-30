Американский общенациональный лидер, которому осталось занимать кресло хозяина Овального кабинета буквально считанные недели, уверен, что мог бы выйти победителем из политического противостояния с Дональдом Трампом на минувших ноябрьских выборах. О нотах сожаления Джо Байдена рассказали читателю журналисты The Washington Post.

Как выяснили зарубежные корреспонденты, 82-летний политик, как и несколько человек из окружения президента Североамериканского государства, выражают 100% уверенность, что уйти из предвыборного соревнования было слишком плохой идеей для 46-президента США: даже если взять на учёт плохо прошедшие для Байдена летние дебаты и невысокий рейтинг в опросах.

Байден настаивает, что Трамп точно проиграл бы ему. Но всё-таки воздержался от прямой критики в адрес Камалы Харрис.

Что удивительно, за свой четырехлетний срок президентских полномочий Байден находился в отпуске как минимум 540 дней, что является своеобразным рекордом, о чем рассказал известный бизнесмен Илон Маск. В процентной доле это около 40% всего срока нахождения Байдена в Белом доме в качестве президента Штатов.