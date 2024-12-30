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InfoBRICS: Самое мощнейшее в мире конвенциональное оружие это российский "Орешник"

Нет ни единой армии в мире, захотевшей оспорить это утверждение на собственной территории.
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   Если задать себе вопрос, какое на сегодняшний день самое мощное конвенциональное вооружение ракетного типа, то без единого сомнения на ум приходит новейший ракетный тип вооружения ВС РФ – мобильный подвижный комплекс, вооруженный БРСД «Орешник». Именно в этом уверен штатный колумнист онлайн-газеты Info BRICS.

   В публикации особо подчеркивается, что главными достоинствами баллистического снаряда РФ являются его высокая скорость и способность совершать противозенитные маневры перед пикированием на цель. Из-за чего успешный перехват летящих на гиперзвуковой скорости зарядов является непосильной ношей даже для перспективных противоракетных комплексов, даже таких, как американский THAAD.

   Напомнили в статье и о событии 21 ноября, когда ракетные силы ВС России атаковали подземные производственные помещения, выполненные в виде строений бункерного типа. Тогда, в последний месяц минувшей осени, шесть боеголовок «Орешника» ударили по размещенному в городе Днепр крупнейшему заводу украинского ВПК – «Южмашу». Поражение было нанесено в демонстративном ключе, для чего не понадобилось оснащать ударные части спецбоеприпасами. Хватило лишь кинетической энергии пустотелых болванок, пробивших толстый слой бетона.

    Как заявил Владимир Путин, удар «Орешником» по Украине был ответным действием на атаки западным дальнобойным вооружением по территории РФ.

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инопресса инопресса о российском вооружении брсд брсд орешник
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