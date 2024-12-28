Сегодняшние ракеты могут долететь до Марса, но не могут убрать мусор с земной орбиты.

Непрекращающийся ни на секунду рост объемов космического мусора на ближней орбите Земли может стать закономерным итогом невероятного по разрушительной сути события. Серьёзное предупреждение опубликовал действующий профессор Вишну Редди.

Высокопоставленный сотрудник Аризонского университета пришел к выводу, что рукотворные объекты так называемого ближнего космоса значительно увеличились в своем количестве, достигнув значений геометрической прогрессии. По мнению ученого, то, чего боялись наиболее осведомленные научные деятели, с наибольшей вероятностью случится.

Речь идёт о так называемом «синдроме Кесслера», когда свободное место, необходимое для нормального функционирования земной спутниковой группировки, будет исчерпано. В данной гипотезе содержится предположение, согласно которому после случайного или специального столкновения двух объектов в ближнем космосе в периметре земной орбиты образуется значительное количество фрагментов. Эти осколки как высокоскоростные снаряды, поразят другие до сих пор нормально функционирующие объекты, тем самым начав «цепную реакцию».





Но что хуже всего в этой истории, ни один человеческий ум не придумал, как избавиться от космического мусора прямо сейчас, - отметил Редди.

Вспомним, что в минувшем ноябре наземные специалисты в тесной координации с экипажем МКС как минимум два раза совершали манер Международной космической станцией с целью избежать кинетического удара об борта исследовательского космического судна местного околоземного мусора.

По информации аналитиков, на нескольких околоземных орбитах в свободном полете находятся около 1 млн и даже больше космических элементов, минимальный размер которых начинается от 1 см. Через 5 лет количество такого мусора увеличится как минимум на 150%.