Победа Дональда Трампа, а не Камалы Харрис заставила команду Зеленского стать более здравомыслящей.

На Украине уже не задумываются даже о призрачных шансах на гипотетическую победу над Россией, сосредоточившись, что с самой большой вероятностью вооруженный конфликт с РФ закончится в 2025 году. Соответствующие сведения получили репортёры американского издания Washington Post, пообщавшись с высокопоставленным анонимным источником, занимающим серьёзную должность в украинском правительстве.

И вот такой информатор в личной беседе с репортёрами зарубежной газеты уведомил собеседников, что узнав, что в ходе событий 5 ноября победу над демократом Камалой Харрис одержал Дональд Трамп, в команде украинского лидера с большей чем когда-нибудь уверенностью предположили, что дело в отношениях с Москвой движется к миру.









Подметили иностранные корреспонденты и публичные скачки в риторике украинского президента, который стал сам всё чаще и чаще упоминать тему потенциальных переговоров с Кремлем.

Тем временем Зеленский продолжает говорить, что Украина не может начать переговоры до момента, пока её переговорная позиция не станет сильной, чтобы беседа с РФ была «на равных».

Напомним, что Владимир Путин в недавней пресс-конференции заявил, что он будет вести переговоры с Зеленским, если он подтвердит свою легитимность, которая закончилась в мае прошлого года после истечения 5-летнего президентского срока последнего.