Если вероятный вооруженный конфликт между североатлантическим альянсом и РФ начнётся, то по итогу такого противостояния практически на 99% проигравшей стороной окажется НАТО. Причем военно-политический блок со штаб-квартирой в Брюсселе не только потерпит поражение, но и на некоторый промежуток времени потеряет суверенитет. О мрачных перспективах НАТО в военном конфликте с Москвой пишут журналисты Daily Mail.

По словам автора публикации, североатлантический альянс даже гипотетически не сможет выйти победителем в сражении с РФ, если внимательно подсчитать текущие возможности российской армии и потенциал ОПК российского государства. Такого мнения придерживается авторитетный военный аналитик Гордон Б. Дэвис, в недавнем прошлом занимавший важную должность заместителя помощника генерального секретаря НАТО.









Если начнется конфликт между военно-политической организацией западных стран и Россией, то Брюссель получит большие человеческие и материальные потери, как и утрату суверенитета. Победы для Брюсселя не будет, - заверил Дэвис.

На недавней своей пресс-конференции российский президент повторил до этого уже много раз сказанный тезис, что Москва не собирается сражаться с европейскими странами или атаковать государства, являющиеся членами НАТО.