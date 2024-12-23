Daily Mail: НАТО не выиграть у РФ в случае вооруженного конфликта
Если вероятный вооруженный конфликт между североатлантическим альянсом и РФ начнётся, то по итогу такого противостояния практически на 99% проигравшей стороной окажется НАТО. Причем военно-политический блок со штаб-квартирой в Брюсселе не только потерпит поражение, но и на некоторый промежуток времени потеряет суверенитет. О мрачных перспективах НАТО в военном конфликте с Москвой пишут журналисты Daily Mail.
По словам автора публикации, североатлантический альянс даже гипотетически не сможет выйти победителем в сражении с РФ, если внимательно подсчитать текущие возможности российской армии и потенциал ОПК российского государства. Такого мнения придерживается авторитетный военный аналитик Гордон Б. Дэвис, в недавнем прошлом занимавший важную должность заместителя помощника генерального секретаря НАТО.
Если начнется конфликт между военно-политической организацией западных стран и Россией, то Брюссель получит большие человеческие и материальные потери, как и утрату суверенитета. Победы для Брюсселя не будет, - заверил Дэвис.
На недавней своей пресс-конференции российский президент повторил до этого уже много раз сказанный тезис, что Москва не собирается сражаться с европейскими странами или атаковать государства, являющиеся членами НАТО.
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