Сделано так было специально по сценарию "не обострять" обстановку.

Польское государство осознанно до сих пор не перехватывало российские ракеты или дроны, которые пересекали украино-польскую границу посредством воздуха. О нарушениях национального воздушного пространства отечественными управляемыми боеприпасами беспилотного и ракетного типов рассказал глава оборонного ведомства польской республики Владислав Косиняк-Камыш.

Как заявил министр обороны Варшавы, данные средства нападения не представляли угрозы объектам на землях Польши.









Согласно более детальным пояснениям высокопоставленного военного функционера, российские ракеты, о которых шла речь, залетали лишь на несколько секунд на исконную территорию Польши, поэтому смысла в их перехвате в польских территориальных границах не было никакого: тем более угроз такие ракеты для Варшавы и НАТО не представляли.

Как указал правительственный чиновник, «не было зафиксировано ни единого случая», когда ракета ВС РФ летела с целью поразить военную цель на землях Польши.

Спокойно на такую ситуацию смотрело и руководство североатлантического альянса, безучастно наблюдавшее за участью российских ракет, попадавших в воздушное пространство Польши на короткий промежуток времени.