Более 6 миллионов объектов на британских островах через 35 лет могут оказаться под толщей воды.

Островному королевству может грозить самый настоящий водный апокалипсис, из-за чего как минимум шесть миллионов домов и строений окажутся под водой спустя каких-то 35 лет. Всё из-за наводнений. О том, что к 2050 году Великобритания может стать ареной битвы между человеком и природной стихией говорится в докладе специализированной службы.

Так по данным Агентства по охране окружающей среды подчеркивается, что не менее 6,3 млн. построек расположены в зоне, где высок шанс затопления, исходящий как от обычных рек, так и от воздействия морской среды или поверхностных водных путей.

И чем больше земной климат будет меняться, тем выше общее количество объектов недвижимости, которым может грозить риск подтопления: таковых может оказаться уже 8 млн.









А если ещё больше упростить подачу информации, то одно из четырёх строений на территории Англии уже расположено в зоне повышенных шансов на большой имущественный урон от воды.

Не менее приятная новость для англичан исходит о достоверных масштабах прибрежного разрушения грунта, имеющего название в научной среде как эрозия. Помимо эрозии, не добавляет оптимизма и развитие эффекта смещения грунта.

К 2055 году объектов недвижимости, расположенных вблизи зон прибрежной эрозии, будет насчитываться около 3500. К началу следующего века уже 10000. Причем половина из таких объектов являются жилыми домами, а другие – это учебные заведения, объекты медицинского характера и торговые комплексы.

Так за последние три года наблюдаемого периода между 2016 и 2019 годами в Англии было нанесено ущерба из-за наводнений на сумму до 900 млн. фунтов стерлингов.

Водная эрозия — это процесс разрушения поверхности земли водой вследствие воздействия дождей, рек, ручьев или тающего снега. Этот процесс включает смыв верхнего слоя почвы или горных пород, транспортировку материала и его отложение в другом месте. Основными причинами водной эрозии являются:



- интенсивные дожди;

- отсутствие растительного покрова;

- неподходящая обработка земель;

- перекосы рельефа местности, приводящие к стеканию воды.



Такие процессы могут привести к деградации почв, снижению урожайности и изменению природного ландшафта.