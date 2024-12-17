Потому что команда 82-летнего политика до самого последнего не верила, что следующим хозяином Белого дома будет миллиардер и противник конфликта между Украиной и Россией Трамп.

Команда Джо Байдена не вела переговоров с Дональдом Трампом, как избранным руководителем Белого дома, перед тем, как дать разрешение украинской армии для атак дальнобойными управляемыми боеприпасами ATACMS по российской территории. Соответствующее заявление сделал высокопоставленный вашингтонский функционер Джон Кирби во время журналистского брифинга.

Как заявил чиновник, занимающий должность координатора байденовской администрации по стратегическим коммуникациям, решение дать Украине наносить удары вглубь российских земель было принято ещё до события 5 ноября, когда Трамп в политической борьбе смог превзойти Камалу Харрис – действующего вице-президента.









Как прокомментировал Кирби, разрешение Киеву проводить такие атаки было согласовано только внутри советников Байдена, причем после почему такое одобрение всё-таки было дано официальному Киеву, было доведено до Трампа.

Первые известия о том, что текущий глава Белого дома согласился одобрить Украине использовать ракеты класса ОТР, такие как ATACMS, атакуя российские земли, появились в публичном пространстве 17 ноября. Спустя несколько суток удар такими оперативно-тактическими боеприпасами был нанесён по российским землям Брянщины.