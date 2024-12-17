Теперь на очереди город Курахово, большая часть которых уже освобождена от присутствия ВСУ

Вчера российская армия добилась освобождения ещё одного населённого пункта, контроль над которым был установлен в Донецкой области. Пало поселение Елизаветовка, располагающееся южнее городской агломерации Курахово. Последний по многим косвенным данным со дня на день тоже должен быть освобожден. Большинство подразделений ВСУ, удерживающих собственные опорные пункты в черте этого донбасского города, находятся в индивидуальных огневых мешках, что гарантирует чувствительные потери даже при начале отступления, так как все дороги, ведущие из таких карманов, простреливаются не только из среднествольной артиллерии, но и поражаются на всю ширину отхода ударными ДПЛА российских штурмовиков.









Не лучше ситуация для украинских гарнизонов, размещенных в населённых пунктах рядом с Елизаветовкой, которые, из-за запоздалых действий старших офицеров ВСУ, оказались окружены. И уже по данным руководителя ДНР, таких украинских бойцов может насчитываться до двух полноформатных рот.

А мы напомним, что ключевого по своему собственному логистическому и экономическому значениям города Покровск передовым отрядам ВС РФ осталось пройти менее 2 километров, который предполагается брать по сценарию Угледара – то есть обходя по флангам с целью замкнуть в оперативное окружение: со всеми вытекающими крайне негативными сценариями для украинских солдат и офицеров, которым не повезло оказаться внутри городского периметра бывшего Красноармейска.