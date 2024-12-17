На Западной Украине например отключение света практически вообще не происходит.

Измененные графики отключения света на территории украинского государства, которые власти ввели с 16 декабря, оказались недействительными и уже в первый день работы нарушенными. О непростой ситуации с текущим энергообеспечением на Украине рассказали журналисты сетевого издания «Страна.ua».

По данным репортёров уже первый день отключения электричества, в том числе в крупных городских агломерациях, оказался недостаточно проработан, так как вместо обещанных часов без света люди получили гораздо больше часов блэкаута. Проще говоря, отключения света не совпадают с обещанными.

По итогу вышло так, что часть украинских потребителей вынуждены находиться без электричества «за себя и того парня», как другие оказались целый день со светом, либо часы без электричества значительно меньше, чем указано в графике отключения электричества.









Репортёры «Страны» объяснили, что всё выглядело совсем иначе в предварительной теории, когда украинские энергетики, благодаря внедрению системы деления потребителей на подгруппы и дополнительному получасу на включение электропитания, хотели добиться снижения нагрузки на украинскую энергосистему, но на практике вышло по-другому и привело к куда более худшему результату чем первоначально рассчитывалось.

Высказался по поводу происходящего и руководитель Союза потребителей коммунальных услуг Украины, когда по словам Олега Попенко, если соответствовать графику отключений, то электричество в его квартире должно быть подано в 9:30 по общеукраинскому времени, по факту же наступления этих часов свет в жилище подан так и не был.