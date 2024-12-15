Геополитическая игра продолжается и РФ ещё остаётся крупным игроком на Ближнем Востоке и Африке.

Зарубежные журналисты, работающие на Ближнем Востоке и на африканском континенте, сотрудничающие с американским информационным агентством Reuters, получили спутниковые снимки крупной авиационной базы Эль-Джуфра, на которой за последние несколько дней стало слишком много отечественной военной и военно-транспортной авиации. Причем это не единственная воздушная база ливийского государства, ставшая прибежищем для новой партии российских военных. Всё то же самое можно сказать и про АвБ Эль-Дафра. Именно сюда, как только сирийский президент Башар Асад потерял власть, устремились крупные транспортные самолёты ВКС РФ, вылетавшие с сирийских аэродромов.









Соответствующие кадры, подтверждающие теорию, что если Москве не удастся договориться с новой сирийской властью, то под боком есть буквально запасной аэродром, расположенный в африканской Ливии, соответствующие сведения выложил ТГ-канал «Военный осведомитель». На снимке, предоставленной редакцией военного портала, можно заметить стоящие на взлётно-посадочных полосах аэродрома Эль-Джуфра российские Ил-76МД.









И уже как пишет ТГ-канал «Русское оружие», военная воздушная гавань Эль-Джуфра куда более лучший вариант для гидроакустической разведки акватории Средиземного моря чем сирийская военная база Хмеймим. Операционные миссии по морской разведки способны проводить российские борта Ил-38Н и некоторые из вертолётов.