Самодвижущаяся установка является тройным гибридом из пушки, гаубицы и миномета.

Передовой образец самоходной отечественной артиллерии САО 2С42 «Лотос» ещё проходит обкатку на полигонных периметрах российских военных, но некоторые образцы самоходки уже сражаются на передовых позициях спецоперации на Украине. И как информируют представители МО, в течение ближайшего периода времени, десантники ВС РФ готовятся к приему передового образца вооружений в свой состав. И по заявлению экспертов по артиллерии, новейшая отечественная САО – есть техника, сочетающая в себе качества и самое главное достоинства сразу трёх типов артиллерийских систем – миномёта, гаубицы и пушки.





Скорострельность "Лотоса" до 8 выстрелов в минуту с дальностью стрельбы до 13 км







Согласно сведениям, калибр в 120-мм идеален для нужд российских ВДВ и создан на уже существующей платформе артиллерийского комплекса «Нона», созданного почти 50 лет назад.

Современный военный продукт, созданный специалистами Центрального научно-исследовательского института точного машиностроения, являющегося дочкой ГК «Калашников», по словам конструкторов, создавших «Лотос», выходит, что новая бронемашина по многим качествам превосходит «Нону» и способна внести свой посильный вклад в достижение новых побед на передовой отечественных военных: всё благодаря кардинально иной цифровой начинке и современным прицельным приспособлениям, повышающим скорострельность и точность стрельбы, в том числе ночной.