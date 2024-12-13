Высшее украинское командование делает вид, что не знает об острейшей ситуации, боясь навлечь гнев Владимира Зеленского.

Украинское командование, стараясь перед гипотетическими мирными переговорами усилить сомнительным способом свою слабую переговорную позицию, удерживая так называемый курский плацдарм, посылая в приграничные регионы российской Курской области всё новые и новые элитные подразделения забывает, что проблемы куда большего порядка образовались на покровском и кураховском операционных направлениях.

О том, что ситуация в так называемом «кураховском мешке» располагается совсем рядом от перехода в ситуацию критическую, рассказал украинский офицер Станислав Бунятов. Чье мнение публикует редакция сетевого ресурса «Страна.ua».

Как информирует украинский командир, передовые отряды российских штурмовиков продвинулись к населённому пункту Успеновка и за очень короткий срок, смяв украинскую оборону в нём, закрепились по периметру поселения. Всё это в комплексе затрудняет отход украинских подразделений, очутившихся юго-восточнее данных позиций.

Поэтому если ситуация здесь станет ещё тяжелей, то выйти с злополучного кармана, находящегося под неустанными обстрелами российской ствольной и реактивной артиллерии, а так же постоянными полётами ударных и разведывательных дронов РФ, без потерь наверняка не получится.

Отметим, что ВСУ испытывают настоящий недостаток в обычной пехоте, из-за чего даже оборудованные по строгим стандартам крупные узлы обороны удаётся захватить малыми силами российских передовых групп.