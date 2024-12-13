Украинское командование, стараясь перед гипотетическими мирными переговорами усилить сомнительным способом свою слабую переговорную позицию, удерживая так называемый курский плацдарм, посылая в приграничные регионы российской Курской области всё новые и новые элитные подразделения забывает, что проблемы куда большего порядка образовались на покровском и кураховском операционных направлениях.
О том, что ситуация в так называемом «кураховском мешке» располагается совсем рядом от перехода в ситуацию критическую, рассказал украинский офицер Станислав Бунятов. Чье мнение публикует редакция сетевого ресурса «Страна.ua».
Как информирует украинский командир, передовые отряды российских штурмовиков продвинулись к населённому пункту Успеновка и за очень короткий срок, смяв украинскую оборону в нём, закрепились по периметру поселения. Всё это в комплексе затрудняет отход украинских подразделений, очутившихся юго-восточнее данных позиций.
Поэтому если ситуация здесь станет ещё тяжелей, то выйти с злополучного кармана, находящегося под неустанными обстрелами российской ствольной и реактивной артиллерии, а так же постоянными полётами ударных и разведывательных дронов РФ, без потерь наверняка не получится.
Отметим, что ВСУ испытывают настоящий недостаток в обычной пехоте, из-за чего даже оборудованные по строгим стандартам крупные узлы обороны удаётся захватить малыми силами российских передовых групп.