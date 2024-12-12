Представитель Кремля добавил, что ответ последует тогда и так, как это будет признано целесообразным.

Представители Кремля заявили, что вчерашний удар дальнобойных баллистических боеприпасов управляемого действия ATACMS по Таганрогу не останется без ответа.

Соответствующее заявление сделал Дмитрий Песков, анонсировавший, что ответный шаг российских ВС «обязательно будет».

Как заявил пресс-секретарь российского президента, вчера российские командиры, входящие в МО РФ, прямо сказали, что ответная мера военного характера обязательно будет использовано. Сам ответ состоится тогда, когда данная мера возымеет характер исключительно целесообразный. И этот факт носит 100% вероятность.

Особенно подчеркнем, что Пентагон уже официально заявил, что РФ в лице собственных вооруженных сил в ближайшее время (2-3 суток) может ударить по Украине наземным мобильным комплексом грунтового базирования, известным больше как гиперзвуковой боеприпас «Орешник».

Отметим, что главная сложность для украинской стороны, и тесно сотрудничающей с Киевом американских и иностранных военных из военно-политического блока НАТО, что подготовиться к старту головной части «Орешника» практически невозможно из-за его нахождения на земле. Тем более скорость подлёта гиперзвуковой ракеты оставляет слишком мало времени на своевременную реакцию украинских расчётов ПВО, даже использующих современные западные комплексы. И ещё держим в уме, что одна платформа разведения БЧ гиперзвукового снаряда несёт от шести боеголовок с индивидуальным полётным заданием, сбивать каждые из которых придётся по отдельности.