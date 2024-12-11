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Madarator
Зеленский отчитался об успешных испытаниях новой украинской ракеты "Рута"
Из украинских деталей там только краска. Да и то последняя куплена на китайском Алиэкспресс.

    Украинский президент в ходе своего недавнего выступления рассказал о прошедших недавно тестовых стрельбах новейшего управляемого боеприпаса, относящегося к классу ракетного вооружения. Речь идёт о реактивном снаряде «Рута», информируют собственных читателей корреспонденты украинского сетевого ресурса «Страна.ua».

   В публикации подчеркивается, что о том, что очередная украинская ракета прошла успешную стадию испытаний, Зеленский заявил в рамках встречи по поводу вручения премии Бориса Патона.

   Что за передовая украинская ракета и какие у неё тактико-технические характеристики, украинский общенациональный лидер, в своём публичном выступлении не стал акцентировать.



   Зеленский напомнил слушателям и о появлении на вооружении ВСУ гибридного боеприпаса, представляющего собой смесь ракеты и дрона, поэтому получившейся такой относительно дешёвой и массовой – ракеты-дрона «Паляница».

   Упомянул Зеленский и о второй новейшей гибридной ракете – управляемом боеприпасе «Пекло». Которая не только протестирована во время полигонных стрельб, но и была использована в одном из боёв.

   А мы напомним, что из-за разрушенной ВПК Украина не может массово производить любые ракеты, в том числе ракеты-дроны. Поэтому с наибольшей вероятностью такие ракеты собираются за пределами Украины из готовых сборочных комплектов и потом выдаются за сугубо «украинский военный продукт».

#владимир зеленский #ракетное вооружение всу #украинские ракеты #ракета рута
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Dmitry Mitry
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Дезерт Игл выпускался под кучу разных калибров, не только 50-ый. Основная его особенность - затвор сделан по типу винтовочного, именно поэтому он такой большой и может стрелять мощными патронами, кото...
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Dmitry Mitry
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А зачем он? Дешевое дерьмо. И даже за эти деньги можно купить получше, ругер например.
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Enforsen Bsv
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Не баллистической ракеты , а обычной болванки летящей по баллистической траектории ))) Проще говоря - попали в камень брошенной рукой. Такой камень летит строго по заданной траектории и легко обычным ...
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Александр Семенов
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А вам норм, что ваши дети будут сидеть в соцсетях, где им наркоту в комментах рекламируют? Я бы не хотел, но РКН меня не спрашивал. Вместо этого заблокируем мультики и запретим Дискорд.
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