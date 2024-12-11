Из украинских деталей там только краска. Да и то последняя куплена на китайском Алиэкспресс.

Украинский президент в ходе своего недавнего выступления рассказал о прошедших недавно тестовых стрельбах новейшего управляемого боеприпаса, относящегося к классу ракетного вооружения. Речь идёт о реактивном снаряде «Рута», информируют собственных читателей корреспонденты украинского сетевого ресурса «Страна.ua».

В публикации подчеркивается, что о том, что очередная украинская ракета прошла успешную стадию испытаний, Зеленский заявил в рамках встречи по поводу вручения премии Бориса Патона.

Что за передовая украинская ракета и какие у неё тактико-технические характеристики, украинский общенациональный лидер, в своём публичном выступлении не стал акцентировать.









Зеленский напомнил слушателям и о появлении на вооружении ВСУ гибридного боеприпаса, представляющего собой смесь ракеты и дрона, поэтому получившейся такой относительно дешёвой и массовой – ракеты-дрона «Паляница».

Упомянул Зеленский и о второй новейшей гибридной ракете – управляемом боеприпасе «Пекло». Которая не только протестирована во время полигонных стрельб, но и была использована в одном из боёв.

А мы напомним, что из-за разрушенной ВПК Украина не может массово производить любые ракеты, в том числе ракеты-дроны. Поэтому с наибольшей вероятностью такие ракеты собираются за пределами Украины из готовых сборочных комплектов и потом выдаются за сугубо «украинский военный продукт».