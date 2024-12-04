На самом деле интересно сколько в этом боеприпасе процентов "украинского" и есть ты там вообще украинские детали кроме надписей на корпусе.

Национальный военно-промышленный комплекс приступил к масштабному выпуску украинской ракеты-дрона «Паляниця». О серийном производстве гибрида ракетного и беспилотного крылатого вооружения публично сообщил украинский министр обороны Рустем Умеров. Об этом пишет украинский сетевой ресурс «Страна.ua».

Высокопоставленный военный чиновник рассказал, что сборка беспилотной «Паляници» выполняется в кооперации частного завода и государственных мощностей.

Первые сведения о том, что гибридный боеприпас атаковал неназванную военную цель в Донецкой области, появились в мировой Сети под конец минувшего августа. С тех пор использование данного снаряда в массовом количестве не фиксировалось.

Визуально дрон своими внешними очертаниями больше напоминает странного вида крылатую ракету. Но в отличие от последней, оборудован гораздо беднее в техническом плане, имея на борту упрощенную систему наведения и достаточно слабую боевую часть. Поэтому такой дрон изготовить гораздо проще и дешевле. Следовательно, и увеличить количество выпускаемой продукции намного легче для страны, не обладающей широкими производственными возможностями по части изготовления сложных военных систем.









Какой месячный объем выпуска «эрзац-ракеты» украинского производства пока что не сообщается.

Ранее три месяца назад военный аналитик Алексей Анпилогов в беседе с журналистами РИА Новости Крым рассказал, что Украина, как страна, ведущая активное вооружённое противостояние, не в силах запустить массовое производство «Паляници» из-за уничтоженной практически на «99%» промышленности, в том числе военной направленности.

По словам аналитика, Украина могла использовать лишь в качестве крупных серий переделки гражданских аппаратов под военные дроны, а те самые предприятия, способные развернуть промышленное масштабирование, уничтожены, либо будут уничтожены в очень короткий временной период.

Согласно открытым данным, «Паляница» способна пролететь до 700 километров на скорости до 900 км/ч, неся ударную часть массой до 50 килограмм.

Как заявил Анпилогов, реактивный дрон для российских ПВО точно не является невидимым и трудным для перехвата. Но его тактико-технические характеристики недооценивать точно не стоит.