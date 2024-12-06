Это уже второй украинский гибрид ракеты и дрона.

Государственная организация «Укроборонпром» создала и воплотила в металле для нужд украинских военных так называемую дрон-ракету под наименованием «Пекло». Для презентации новинки местного ВПК в стендовый зал прибыл лично украинский президент.

Как рассказал Владимир Зеленский, реактивный управляемый боеприпас представляет собой смесь ракеты и большого беспилотника, прошедший испытания не только в рамках полигонных тестов в глубоком украинском тылу, но и был использован в боях.

Теперь, показавшая себя в сражениях на передовой новинка, будет стоять на вооружении ВСУ.

Зеленский не стал уточнять точное количество дронов, которое смогли создать ракетные специалисты «Укроборонпрома», но пообещал, что производство гибридных боеприпасов будет увеличено.

Сами же разработчики гибридного снаряда раскрыли некоторые тактико-технические аспекты новейшего «Пекла», сообщив, что образец, получивший лучшие качества от БПЛА и реактивных снарядов, способен достигать скорости в 700 км/час и пролететь в таком режиме не менее 700 километров.

Несколько дней назад украинский министр обороны Умеров продемонстрировал и другой дрон-ракету из серии «Паляница». Последний, по заявлению руководителя оборонного ведомства, способен пролететь максимум 1500 километров. Но приведенные данные требуют проверки, потому что габариты реактивного беспилотника не подходят под определение средства, способного вместить объемные баки для столь длительного полёта. Данный дрон запущен в серийное производство.





А мы рассмотрим коротко плюсы и минусы реактивных дронов. Реактивные дроны превосходят винтовые по скорости, дальности, грузоподъемности, высотности полёта и устойчивости к плохой погоде, а также сложнее обнаруживаются. Они подходят для военных задач и разведывательных миссий. Однако их существенные минусы заключаются в высокой стоимости, большом расходе дефицитного ракетного топлива, шумности, сложном обслуживании, трудности в управлении, увеличенных размерах и повышенных рисках аварий. На выходе получаются эффективные полётные модули для узкого спектра сложных задач, но менее универсальные и экономичные, чем классические винтовые дроны.