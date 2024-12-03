Американцы как в воду глядели, справедливо опасаясь за самое передовое оснащение собственных танков, способное при определенных условиях оказаться в руках россиян.

Один из трофейных образцов американской тяжелой бронетехники, оставленных украинскими военными на поле боя, может отправиться не только прямиком в один из российских музеев военной направленности, но и может быть восстановлен и снаряжен сражаться на передовую против ВСУ. О необычном экземпляре Abrams M1A1 SA, получившем в ходе последнего боя лишь незначительные поломки, возможно благодаря дополнительному бронированию в лице «Контакт-1», рассказывают польские журналисты с онлайн-ресурса Defence 24.

Согласно полученной информации, речь идёт об одном из украинских «Абрамсов», оставленных танкистами 47-й ОМБр бригады в сражении на покровском участке ЛБС. Именно здесь, благодаря оснащению комплектами динамической защиты советского производства, Abrams не получил фатальных повреждений, какие мог бы получить теоретически, а был лишь выведен из строя. Речь идёт о спасшему «жизнь» зарубежному танку комплексу «Контакт-1».









Как повторили свой вывод польские корреспонденты, этот Abrams не отправится на склад металлоприемки и не доедет до одного из российских музеев: квалифицированные российские механики смогут починить ОБТ. И с некоторой долей вероятности отправят его сражаться уже против собственных владельцев. Тем самым прямо намекая, что весящий около 60-тонн американский бронеэкземпляр на некоторое время войдёт в штатный состав российских бронетанковых подразделений.





Тот самый Абрамс





В польской публикации отметили, что эвакуация «Абрамса» не была легкой прогулкой: для сдергивания ОБТ с места и дальнейшей его транспортировки в один из цехов российского ремонтного батальона потребовалось сразу две БРЭМ.









А мы напомним, что в американский музей кавалерии и бронетехники передали M1A2 Abrams SEPv4 – самый современный вариант танка США. Всё из-за запредельного веса «самого лучшего ОБТ в мире».