Семикатковый гусеничный агрегат всего весит 73 тонны – немыслимый вес даже для современного танкостроения.

Конструкторские бюро военно-промышленного комплекса Штатов решили представить M1A2 SEPv4 – венец современного американского танкостроения первой четверти XXI века. Но очередная глубокая модернизация основного боевого банка армии США поставила один ключевой вопрос: точно ли такую тяжелую боевую машину хотели получить собственные вооружённые силы? Ещё больше таких вопросов стало после натурных полигонных испытаний, проведенных ровно два года назад в октябре в штате Аризона.

И хотя новейший образец визуально не сильно отличается от своего предшественника в виде Abrams M1A2 SEPv3, некоторые отличия опытные зарубежные эксперты по танковой технике увидели. Это интеграция сенсоров облучения лазерными дальномерами и головками самонаведения противотанковых комплексов на верх орудийной установки, сигнализирующие экипажу «Абрамса» об угрозах быть атакованными тяжелыми ракетами.









Но вместе с тем западные конструкторы не стали устанавливать одну из первых в мире апробированных в боевых условиях систем КАЗ – израильский комплекс активной защиты Trophy. Зато получили индивидуальные тепловизоры третьего поколения наводчик и командир. Как и обзавелись новейшими сенсорами метеорологических условий и улучшенными лазерами-дальномерами.









А больше всего улучшили заокеанские инженеры-оружейники степень бронирования, навесив дополнительные слои защиты на башенную установку и корпус «Абрамса». Вместе с тем такой ход довёл общий вес танка до семидесяти трёх с половиной тонн: и это с учётом полного отсутствия навесного оборудования – КАЗ, блоков динамической защиты, минного трала и бульдозерного ножа. Как с такой массой передвигаться по мягким грунтам или обычным мостам?

Видимо из-за этого перспективный образец «дожил» до ноября 2023 года, отправившись прямиком с незаконченных испытаний в музей в Форте Мур – являющейся одной из крупнейших в мире экспозиций, посвященной танковым образцам со всего мира, в особенности бронетехники США.

А мы отметим, что первая итерация Abrams M1 весила смехотворные по сегодняшним меркам 55 тонн.

M1A2 SEPv4 (System Enhancement Package Version 4) – это последняя модификация основного боевого танка США Abrams, разработанная для повышения его боевых характеристик, выживаемости и ситуационной осведомленности. Эта версия находилась в стадии разработки и испытаний, с планами на оснащение войск в ближайшие годы. Но заметный рост общей массы в ущерб мобильности сделал вполне очевидными выводы о том, что классическая концепция ОБТ западного танкостроения исчерпала себя.