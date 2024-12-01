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У западных туристов вырос интерес к Украине – иностранных путешественников привлекает ЛБС
Западных туристов, уставших от обычных экстремальных туров – путешествий на леденящий материк Антарктиды или вылазок в знойные пустоши Африки и Евразии, стала манить сражающаяся Украина и её милитаристские пейзажи.

   Западных туристов, уставших от обычных экстремальных туров – путешествий на леденящий материк Антарктиды или вылазок в знойные пустоши Африки и Евразии, стала манить сражающаяся Украина и её милитаристские пейзажи. О интересе европейских и американских путешественников к восточноевропейской республике, информирует своих читателей швейцарская газета Sarganserländer, чьи журналисты успели пообщаться с приехавшими с Украины туристами.

   Так репортёры рассказали, что прямо сейчас Украина – это центр «военного туризма». У зарубежных фирм большой спрос на своеобразные путевки богатым иностранцам, которым очень интересны руины зданий, возникшие после яростных сражений. А если потенциальный покупатель достаточно богат и не прочь слишком рискнуть, то за путёвку в несколько тысяч евро его доведут чуть ли не до линии сопрокосновения.

   В настоящий момент организаторами «военных туров» выступают порядка нескольких десятков туристических фирм, где цена составляет от 150 до 250 евро.  



   Больше всех манит зарубежных путешественников на Украине пригород украинской столицы – Ирпень. Именно здесь почти три года назад была подорвана дамба и множество земель оказалось под водой.

   Ещё одним центром «своеобразного туризма» стал Харьков. Именно сюда приехал турист из США Ник Тан. Как объяснил мужчина, ему стало интересно увидеть «черту», ведь жизнь на Западе очень комфортная и легкая – в отличие от жизни рядом с передовой.


Одесса. ТЦК освоили легкий транспорт XXI века.Источник фото: "Страна.ua"


     Знают об интересе «смелых иностранцев-путешественников» и в Госагентстве туризма Украины. Но чиновники Киева не против таких вылазок. Главное что они хотят, так это повысить навыки экскурсоводов.  

#украина #туризм #туризм на украине #экстремальный туризм
Источник: sarganserlaender.ch
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