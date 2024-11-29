Температура ударных частей отечественной БРСД при соприкосновении с преградой достигает 4000 градусов.

Российский общенациональный лидер во время поездки в Казахстан на выездное заседание ОДКБ, рассказал о боевых возможностях и тактико-технических характеристиках новейшей отечественной БРСД семейства «Орешник».

Президент РФ раскрыл данные, что-то, что попало в эпицентр детонации боеприпасов «Орешника», совсем не фигурально превращается в пылевую среду. И такое со встречающимися на пути ударных блоков российской ракеты происходит из-за того, что поверхность поражающих элементов блока накалена до 4000 градусов – что ненамного меньше температуры поверхности Солнца, находящейся в диапазоне шкалы в 5000 — 6000 градусов.









При этом стоит опасаться и обитателям высокозащищенных сооружений и подземных бункеров, достать до которых сквозь толщи земной породы, достигающей десятков метров, отечественному гиперзвуковому «Орешнику» вполне по силам, резюмировал кремлевский руководитель.

Подытоживая, Путин уведомил некоторых оппонентов России со стороны Запада, что в случае массового и одновременного удара множеством БРСД семейства «Орешник», вполне сравнимо с использованием ЯО. Причем достигается такой эффект без использования ядерных боеголовок, что позволяет атаковать территорию без потенциального ядерного заражения.