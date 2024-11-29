Титан слишком дорогой и может пригодиться на других направлениях.

Российским ученым специалистам из Новосибирска удалось создать карбидный композит, обладающий свойствами сверхлёгкости и высокой пористостью. О материале, способном вытеснить титан в области онкопротезирования рассказали в Центре Мешалкина.

Так во время работающей Ярмарки медицинских разработок в Москве, новый материал и продемонстрировали учёной публике. О продукте из медицинского направления «биопротезирование» рассказал изобретатель-химик Владимир Хахалкин.

По словам ученого создать из «черного алмаза», как называют карбид бора в научной среде, материал, который обладал бы повышенной прочностью и не отторгался человеческим организмом, на протяжении многих лет пыталось много научных коллективов из разных уголков мира. Но сделать первыми это удалось отечественным специалистам.









Для такого инертного биоимпланта неспроста взят карбид бора – входящее в топ самых прочных и химически инертных соединений. Он не подвержен разрушению кислотами и водной и воздушной коррозией. Да и под влиянием излучения МРТ он не «фонит».









Сам имплант изготавливается из отечественных ресурсов и на обычных производственных мощностях, если так можно выразиться про станки из направления биоинженерия. И по прогнозам Хахалкина карбид бора может буквально «выгнать» титан из медицины протезирования за счёт своих высоких свойств в самом ближайшем будущем.