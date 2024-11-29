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Madarator
Новосибирские биоинженеры придумали аналогичный титану по свойствам материал
Титан слишком дорогой и может пригодиться на других направлениях.

   Российским ученым специалистам из Новосибирска удалось создать карбидный композит, обладающий свойствами сверхлёгкости и высокой пористостью. О материале, способном вытеснить титан в области онкопротезирования рассказали в Центре Мешалкина.

   Так во время работающей Ярмарки медицинских разработок в Москве, новый материал и продемонстрировали учёной публике. О продукте из медицинского направления «биопротезирование» рассказал изобретатель-химик Владимир Хахалкин.  

   По словам ученого создать из «черного алмаза», как называют карбид бора в научной среде, материал, который обладал бы повышенной прочностью и не отторгался человеческим организмом, на протяжении многих лет пыталось много научных коллективов из разных уголков мира. Но сделать первыми это удалось отечественным специалистам.



   Для такого инертного биоимпланта неспроста взят карбид бора – входящее в топ самых прочных и химически инертных соединений. Он не подвержен разрушению кислотами и водной и воздушной коррозией. Да и под влиянием излучения МРТ он не «фонит».



Сам имплант изготавливается из отечественных ресурсов и на обычных производственных мощностях, если так можно выразиться про станки из направления биоинженерия. И по прогнозам Хахалкина карбид бора может буквально «выгнать» титан из медицины протезирования за счёт своих высоких свойств в самом ближайшем будущем.

#медицина #титан #биоинженерия #протезирование #биопротезирование #карбид бора #карбиды
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