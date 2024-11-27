Удерживать город всё сложней и опасней с высокой перспективой оказаться в полном окружении.

Предполагая чем грозит промедление в боях за городскую застройку Курахово, украинские офицеры вместе с подчиненным составом и техникой стали двигаться в направлении от Курахово, стремясь как можно быстрей покинуть окружённый с трёх сторон крупный населённый пункт. О том, что в западном направлении украинские подразделения уже как минимум трое суток собирают остатки собственных сил и малыми группами выдвигаются прочь из н.п., информирует собственных подписчиков сетевой ресурс «Военная хроника».

По рассказам военкоров, на запад ведёт лишь одно асфальтовое полотно, насквозь простреливаемое ствольной и реактивной артиллерией, как и контролируемое ударными и разведывательными дронами ВС России, поэтому отступление ВСУ происходит с обязательными для таких маневров потерями.









Как уже рассказали российские военные, всё действо для украинских солдат и офицеров имеет сильное сходство с отходом из Марьинки и Красногоровки. Правда в случае с Курахово отступление развивается заметно в более быстром темпе.

В «ВХ» предположили, что Курахово может быть занято в течение следующих трёх-четырёх дней.

Ранее бывший сотрудник СБУ в чине полковника украинской спецслужбы Стариков предположил, что украинскому Генштабу надо принимать очень быстрое решение по приказу о вероятном отступлении из городской агломерации Курахово, иначе три бригады ВСУ в самом городе попадут в окружение.



