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Madarator
Минобороны РФ готовится к ответу ВСУ за удары по Курской области ракетами ATACMS
Так по данным пресс-службы российской армии, ВСУ два раза атаковали кассетными боеприпасами военные объекты Курщины.

   Российский Генштаб анонсировал ответные меры на удары украинской армии баллистическими дальнобойными боеприпасами ATACMS по территории Курской области. Официальное сообщение дали в отечественном МО.

      Согласно уточнённой сводке, 23 ноября 5 высокоточных ракет ATACMS ударили по местоположению ЗРК С-400, размещенного рядом с н.п. Лотаревка. Данный ракетный дивизион находится всего в 37 километрах от областной столицы. Мобильные системы ЗРПК «Панцирь» сбили три головных части американского снаряда, но две перехватить не удалось.  Из-за чего осколки попали в отечественную РЛС.


Обломки ракет ATACMS на территории аэродрома Халино. Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"


   25 ноября удар повторился. Под ракетную атаку баллистического действия попала военная воздушная гавань Курск-Восточный, находящийся в 15 километрах от Курска. Семь ракет было сбито, одна смогла пройти зенитный эшелон. Прилёт повредил объекты аэродромной инфраструктуры, отчитались в МО РФ.

   Как ещё раз повторили официально, российские военные держат ситуацию под контролем и готовятся к ответным мерам силового характера. Что это за меры и их вероятный масштаб, к настоящему часу информагенства пытаются уточнить.

   А мы напомним, что в российском Министерстве обороны на прошлой неделе рассказали о первых попытках ВСУ атаковать российскую территорию. В успешном перехвате были уничтожены пять ATACMS в Брянской области и две КР малой заметности Storm Shadow в Курской. Авиационные ракеты для украинских Су-24М\МР Киеву передала Великобритания.

#atacms #с-400 #разрешение украине на дальнобойные удары по россии #с-400 &quot;триумф&quot; #мо рф #зрпк панцирь
4
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Конгрессмен Уолтц заявил, что ракеты ATACMS "не смотрят" в сторону Москвы и Петербурга
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