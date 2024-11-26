Российский Генштаб анонсировал ответные меры на удары украинской армии баллистическими дальнобойными боеприпасами ATACMS по территории Курской области. Официальное сообщение дали в отечественном МО.
Согласно уточнённой сводке, 23 ноября 5 высокоточных ракет ATACMS ударили по местоположению ЗРК С-400, размещенного рядом с н.п. Лотаревка. Данный ракетный дивизион находится всего в 37 километрах от областной столицы. Мобильные системы ЗРПК «Панцирь» сбили три головных части американского снаряда, но две перехватить не удалось. Из-за чего осколки попали в отечественную РЛС.
Обломки ракет ATACMS на территории аэродрома Халино. Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"
25 ноября удар повторился. Под ракетную атаку баллистического действия попала военная воздушная гавань Курск-Восточный, находящийся в 15 километрах от Курска. Семь ракет было сбито, одна смогла пройти зенитный эшелон. Прилёт повредил объекты аэродромной инфраструктуры, отчитались в МО РФ.
Как ещё раз повторили официально, российские военные держат ситуацию под контролем и готовятся к ответным мерам силового характера. Что это за меры и их вероятный масштаб, к настоящему часу информагенства пытаются уточнить.
А мы напомним, что в российском Министерстве обороны на прошлой неделе рассказали о первых попытках ВСУ атаковать российскую территорию. В успешном перехвате были уничтожены пять ATACMS в Брянской области и две КР малой заметности Storm Shadow в Курской. Авиационные ракеты для украинских Су-24М\МР Киеву передала Великобритания.