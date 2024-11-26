Надо будет, будет отправляться каждую неделю по десятку штук.

Лётчики российской военной авиации получили ещё одну очередную партию фронтовых истребителей-бомбардировщиков Су-34 обновлённых модификаций. Такой высокий темп выпуска стал возможен благодаря расширению производственных мощностей на действующем предприятии. И именно Су-34НВО есть тот самый джокер оперативно-тактических звеньев ВС РФ в последних успехах на передовой на Донбассе.

И как особенно подчеркнули для своих постоянных читателей штатные эксперты онлайн-издания Military Watch, это не последняя партия переданных самолётов в действующие российские войска за стремительно уходящий 2024 год. Так перед отправкой в войска все переданные экземпляры бортов прошли тестовые наземные и воздушные испытания. И как проинформировали американские репортёры, это третья за последние три месяца массовая поставка.









Получили ВКС РФ и особые версии СУ – Су-34М, главное назначение которых – разведывательные миссии и боевые рейды для радиоэлектронной борьбы против наземной группировки ВСУ.

А мы напомним, что Су-34 впервые оказались в боевой ситуации в Сирии практически 10 лет назад в борьбе с местными повстанцами.









И повторим, что для наиболее ошеломительных версий обычных ФАБ – ФАБ-3000, оснащаемых модулями планирования и коррекции, подвешиваемых к бомбардировочной авиации, в роли воздушных носителей как раз и выступают именно Су-34НВО. Так же модернизированные «Тридцать четверки» умеют управляться и с ФАБами иного боевого оснащения – объемно-детонирующими и осколочно-зажигательными боеприпасами – правда в меньшем авиационном калибре до 1500 килограмм.