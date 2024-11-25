Именно Су-34НВО стали самым настоящим приговором устойчивости украинской обороны в городах. ФАБам ровным счётом без разницы какого типа перед ними укрепление: обычный блиндаж или многоуровневый бетонный бункер.

ОАК отправила российской армии новую партию усовершенствованных многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34, которые благодаря обновлению умеют использовать новейшей ракетное и бомбовое вооружение, в том числе и ФАБы с модулями УМПК.

Новость о том, что военные пилоты получили очередную партию продукции отечественного ОПК, созданного специалистами ОАК, рассказал топ-менеджер российской корпорации Вадим Бадеха.

Генеральный директор дочерней компании Ростеха поведал в беседе с отечественными корреспондентами, что до конца 2024 года остался ещё один месяц, но даже за эти 30 дней военные производственники успеют отправить ещё боевых самолётов в действующие войска.









Как прокомментировал управляющий, Су-34 – это тот самый молот оперативно-тактической авиации ВКС РФ. Именно бомбы-планеры вынуждают ВСУ в постоянном режиме отступать, даже если некоторые оборонительные районы удерживались буквально годами.

Так же было сказано, что «Тридцать четверки» перед отправкой на постоянные аэродромы базирования прошли все необходимые перед передачей заказчику тестовые полёты и наземные испытания.









А мы напомним, что Су-34 и Су-34НВО представляют собой модификации российского фронтового бомбардировщика, но имеют отличия между собой.

Су-34НВО (аббревиатура расшифровывается как новые возможности эксплуатации) — это усовершенствованная версия Су-34, получившая ряд обновлений, которые делают его более адаптированным к условиям современных боёв. Главными отличиями являются модернизированные системы вооружения, разведки, РЭБ, а также упрощение работы с самолётом в боевых условиях и возможность применения новых типов вооружения (бомбы-планеры и новые типы ракет).