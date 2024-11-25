Кадры, где тяжелая 12,7-мм пуля перемалывает буквально стволы деревьев, впечатлит кого угодно, в особенности дроны ВСУ "Лютый".

Сугубо авиационное оружие, ранее встречающееся исключительно как вооружение ударных вертолётов «Ми», теперь стало подспорьем мобильных зенитных групп, главная цель которых – эффективная борьба против украинских БПЛА. Речь идёт о крупнокалиберной пулемётной установке ЯкБ-12,7, чья огневая мощь теперь стала наземной. Так четырехствольный пулемет с винтокрылых машин серии Ми-24Д\В переместился на мобильную колёсную платформу, соответствующее видео опубликовали редакторы канала «Военный осведомитель».









В кадр попала одна из установок ЯкБ-12,7, установленная на автомобильную грузовую платформу. Для большей боевой эффективности конструкция оснащена в дополнительном варианте ночным прицелом с функцией тепловизора.

Сам пулемёт абсолютно не ручной, вес которого без патронной ленты достигает 45 кг. Скорострельность 4-ствольного залпа достигает 4500 выстрелов в минуту.





Даже невероятно сложно представить, что будет с любым украинским дроном, даже покрытым бронированными накладками, при попадании полной очереди тяжелой 12,7-мм пули ЯкБ. Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"





А мы предположим, что огневой мощи ЯкБ-12,7 в наземном варианте хватит для большинства применяемых ВСУ дронов, кроме самых высотных. Эффекту способствует калибр пули в 12,7 мм, разгоняющейся до 810 м\с.

Но так как счетверённая установка отличается буквально повышенным патронным аппетитом, цель должна быть поражена за наиболее короткий временной промежуток. Иначе стволам грозит перегрев и перерасход патронов. К тому же сильная отдача нуждается в надёжном компенсировании со стабильной опорой.