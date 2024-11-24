Применение Россией "Орешника" ничему не научило Киев. Значит ждём премьеры "Кедра".

Понимая довольно ясно, что без повышения градуса эскалации, мирные переговоры с Россией могут наступить как можно раньше, чего явно не хочет Владимир Зеленский, который боится потерять власть, военно-политическое руководство Украины решило пойти обратным путём: специально накалить ситуацию между украинской и российской армиями, запланировав потенциальные удары по Ростовской области ракетами ATACMS. Информацию о том, что дальнобойные американские боеприпасы ВСУ намерены использовать повторно, атаковав уже другой российский регион, помимо Брянщины, публикует издание The Wall Street Journal.

Корреспонденты иностранной газеты выяснили более подробно, какие именно цели украинские генералы попытаются атаковать в одной из южных российских областей. Так под удар кассетными боеприпасами дальнего радиуса действия попадут самыми первыми военные воздушные гавани ВКС РФ. Именно они должны подвергнуться высокоинтенсивному ракетному обстрелу западным управляемым вооружением.









Предполагается что для повышения урона ВСУ могут в одновременной атаке в дополнение к ракетам использовать и дальнобойные дроны-камикадзе «Лютый» – ввиду ограниченности запасов именно ATACMS.

В зарубежном издании так же перечислили, что ВСУ могут дотянуться до как минимум 200 военных целей на российских землях, используя пусковые мобильные платформы M270 MLRS и M142 HIMARS.

А тем временем по данным официальных лиц Франции, Париж разрешил ВСУ использовать дальнобойные авиационные боеприпасы малой заметности ракетного типа Scalp-EG – аналог британских Storm Shadow.