Не будет лишним преувеличением, если сказать, что для украинской армии мировая премьера доселе неизвестного баллистического дальнобойного боеприпаса «Орешник», встала как кость в горле, сразу по нескольких причинам и подняла сразу несколько животрепещущих вопросов.

Если рассматривать сугубо политическую плоскость, то во время срочного выступления 21 ноября российского президента Владимира Путина, когда новейшая отечественная БРСД атаковала один из важнейших объектов украинского ВПК – днепропетровское предприятие «Южмаш», поразив по неофициальной информации не только толстостенные производственные помещения, но и подземные бункеры, где с самой высокой вероятностью мог находиться старший и высший офицерский состав советников из НАТО и другие иностранные оружейные специалисты, то такой удар спровоцировал массовую «рассылку» уведомлений о серьёзнейшей опасности передового гиперзвукового снаряда РФ не только для ВСУ, но и для армий стран НАТО, в том числе и вооружённых сил США.

"Рубеж-26" – вероятный ближайший родственник "Орешника"



В военной плоскости, удар сразу несколькими суббоеприпасами, разлетевшимися сразу из шести самоприцеливающихся боевых частей, с заложенными индивидуальными боевыми заданиями, как это было 21 ноября во время того самого удара, лишний раз намекнул украинскому Генштабу, что даже одного выстрела мобильной пусковой платформы будет достаточно, чтобы подорвать изготовление важнейших единиц украинского вооружения, как и обрушить линию коммуникаций с действующих на передовой украинских подразделениях. Если в вышеописанном случае, в качестве цели для разделяющейся головной части с блоками индивидуального наведения (РГЧ ИН) будет выбран командный центр или войсковой штаб уровня ОТУ.

И тут возникает закономерный вопрос: могут ли ВСУ хотя бы чисто теоретически сбить ракету «Орешник»? Сразу скажем, что могут. Но есть нюансы. И об этом поговорим ниже. Для начала разберем, почему воздушные цели, летящие по баллистической траектории, сбить слишком трудно.





Баллистические ракеты трудны для перехвата по нескольким причинам:

1. Высокая скорость: Баллистические ракеты могут достигать скоростей до 24,000 км/ч, что делает их очень трудными для обнаружения и перехвата. Например американская БРПЛ «Trident-II D-5» разгоняется на маршевых участках траектории до скорости в 18М.

2. Большая высота полета: Они поднимаются на большую высоту, выходя за пределы атмосферы, что усложняет задачу их отслеживания наземными РЛС, даже самыми передовыми, как и кратно возрастает трудность физического перехвата.

3. Параметры траектории: Баллистические ракеты имеют сложные траектории, которые делают предсказание их пути полета для систем ПРО (ПРО — противоракетная оборона) более сложным.

4. Разделяющиеся боеголовки: Некоторые ракеты (российские, американские, китайские, французские и иных стран) могут нести несколько боеголовок или ложные цели, что затрудняет их перехват, поскольку системы ПРО могут не знать, какую цель атаковать.

5. Ограниченное время на реакцию: Система ПРО имеет очень ограниченное время для обнаружения, отслеживания и перехвата баллистической ракеты до ее удара. Подлётное время «Орешника» для поражения военных объектов Лондона составляет 17 минут.

Подлётное время "Орешника" до некоторых европейских столиц

Эти факторы в сочетании делают эффективное противодействие баллистическим ракетам серьезной задачей для любой системы противоракетной обороны.

А теперь рассмотрим, какие актуальные версии систем ПРО способны сбить гиперзвуковые боеприпасы, к которым безусловно относится российский «Орешник».





Комплексы ПВО, которые теоретически способны перехватывать гиперзвуковые ракеты, включают:

1. С-400 «Триумф»: Этот российский зенитный ракетный комплекс может работать на дальних и средних дистанциях и имеет возможность обнаруживать и отслеживать цель на высокой скорости.

2. С-500 «Прометей»: Новейшая система, которая разрабатывается в России, также задействует технологии для перехвата современных угроз, включая гиперзвуковые ракеты.

3. ПВО США (NGAD): Программа Next Generation Air Dominance рассматривает интеграцию технологий для борьбы с гиперзвуковыми угрозами.

4. Aegis Ballistic Missile Defense System: Эта система, используемая на кораблях ВМС США, может быть адаптирована для борьбы с различными типами ракет, включая гиперзвуковые.

5. THAAD (Terminal High Altitude Area Defense): Хотя его основное предназначение — защита от баллистических ракет, он также рассматривается для потенциальной борьбы с гиперзвуковыми угрозами.

Тот самый THAAD



6. Iron Dome и David's Sling: Хотя эти системы израильские и в основном предназначены для противодействия малым ракетам и артиллерийским снарядам, их технологии и концепции могут раскрыть новый потенциал для работы с гиперзвуковыми целями.





Важно отметить, что эффективность перехвата гиперзвуковых ракет все еще находится в стадии разработки и требует дополнительных исследований и тестов. Теоретически, если мы рассматриваем именно западные системы противовоздушной обороны, наибольшие шансы перехватить «Орешник» есть у американского THAAD. Но по двум объективным причинам, который изложил военный эксперт Алексей Захаров, данная приятная новость явно прозвучит не для Украины.

THAAD – без кавычек один из самых новейших комплексов на вооружении ВС США. Поэтому данные батареи являются некой экзотикой даже для американской армии, располагающей лишь 7 подобными батареями с шестью пусковыми блоками в каждом противоракетном подразделении. Один такой блок содержит 48 зенитных ракет.

База Гуам США

А теперь посчитаем. Согласно открытой информации, одна из таких батарей прикрывает архиважную базу американского ВМФ в Гуаме. Вторая из семи батарей размещена на территории Южной Кореи, чье руководство с большой тревогой смотрит за демилитаризованную линию за слишком быстрым прогрессом в развитии ракетной программы КНДР. И, наконец, третья батарея сверхсовременных зенитных ракет отправилась в Израиль – последнему грозится нанести существенный урон Иран.

А теперь зададимся вопросом: готовы ли в Белом доме пожертвовать хотя бы одной из четырёх оставшихся батарей для защиты Украины, не находящейся даже в блоке НАТО.

Но если будущий президент и хозяин Белого дома Дональд Трамп решит вместо мира эскалировать конфликт между Украиной и Россией, разместив дефицитные THAAD в восточноевропейской республике, то появляется другая важная проблема.

"Скад" он же Р-17. Источник изображения: militaryrussia.ru

Как пишет ТГ-канал «Военный осведомитель», передовой противоракетный комплекс превосходит относительно актуальный Patriot с его кинетическими перехватчиками MIM-104F PAC-3 MSE и MIM-104D. Всё благодаря повышенной дальнобойности и широкому диапазону сбиваемых воздушных целей. Но вот в чём загвоздка: THAAD проверялся лишь на мишенях, эквивалентных Р-17 – советской ракете, созданной в 1961 году. Последняя, в силу буквально древности, не оснащена ни дипольными отражателями, ни ложными целями, ни блоками, способными маневрировать и выполнять противозенитные маневры. Поэтому достоверно утверждать, что «Орешник» слишком легкая цель для американского ПРО последнего поколения – «слегка» ошибочно.





Выводы

Теоретически исключать нельзя, что украинские ПРО перехватят баллистическую гиперзвуковую ракету «Орешник», но для этого должно произойти слишком много маловероятных совпадений, а именно: передача несколько дефицитных, сверхсекретных и очень дорогих батарей THAAD или же ещё большего набора пусковых установок с ракетами SM-3. Причем, осуществляя такую помощь для нужд Украины, военные США делают уязвимыми свои важные командные центры, воздушные и морские базы. Но и это не гарантирует сбитие «Орешника», если перед моментом перехвата головная часть успела, что называется, «развести» блоки индивидуального наведения и выстрелить их в направлении множества наземных целей. Поэтому с наибольшей вероятностью можно утверждать, что данный тип российской ракеты украинской ПВО перехватить не удастся.