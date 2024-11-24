Британский премьер Кир Стармер пообещал своим гражданам поднять расходы на национальную оборону, но возможные ракетные атаки на соединенное королевство могут показать неготовность ПРО к защите государства. О том, что местное оборонное ведомство неспособно противостоять ракетным вызовам, информирует новостной ресурс Sky News. Корреспонденты издания утверждают, что британский премьер с будущей весны хочет из бюджета 2,5% тратить на национальную оборону.
Противоракетное убежище
По мнению эксперта по безопасности Деборы Хайенс, запоздалое решение британского правительства увеличить дотации на оборону, вряд ли помогут в ближайшее время переломить архисложную ситуацию в период нескольких десятилетий снижения расходов на британское МО.
Причем такая проблема есть не только в Британии, но и для всех союзных государств по НАТО.
В заключение публикации предполагается, что европейские члены североатлантического альянса уязвимы перед набравшей военную мощь Россией, если не переведут свою экономику и население на военные рельсы.
Не менее пессимистична и свежая публикация британской Daily Mail, где местные журналисты рассказали, что гиперзвуковому российскому «Орешнику» хватит лишь 17 минут, чтобы долететь до Лондона.