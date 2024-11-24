Европейские члены североатлантического альянса уязвимы перед набравшей военную мощь Россией.

Британский премьер Кир Стармер пообещал своим гражданам поднять расходы на национальную оборону, но возможные ракетные атаки на соединенное королевство могут показать неготовность ПРО к защите государства. О том, что местное оборонное ведомство неспособно противостоять ракетным вызовам, информирует новостной ресурс Sky News. Корреспонденты издания утверждают, что британский премьер с будущей весны хочет из бюджета 2,5% тратить на национальную оборону.





Противоракетное убежище





По мнению эксперта по безопасности Деборы Хайенс, запоздалое решение британского правительства увеличить дотации на оборону, вряд ли помогут в ближайшее время переломить архисложную ситуацию в период нескольких десятилетий снижения расходов на британское МО.

Причем такая проблема есть не только в Британии, но и для всех союзных государств по НАТО.

В заключение публикации предполагается, что европейские члены североатлантического альянса уязвимы перед набравшей военную мощь Россией, если не переведут свою экономику и население на военные рельсы.

Не менее пессимистична и свежая публикация британской Daily Mail, где местные журналисты рассказали, что гиперзвуковому российскому «Орешнику» хватит лишь 17 минут, чтобы долететь до Лондона.