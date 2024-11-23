Надёжного противоракетного зонтика, способного закрыть воздушное пространство крупнейших европейских столиц и государств НАТО нет.

21 ноября состоялся ракетный удар новейшей баллистической ракетой «Орешник», атаковавшей важнейший украинский объект ВПК – днепропетровский завод «Южмаш». Все усилия украинских расчётов ПВО, задействовавших в перехвате российского боеприпаса передовые кинетические перехватчики, в том числе ракеты ЗРК Patriot, IRIS-T и NASAMS, не увенчались успехом. Это отметил не только российский президент Владимир Путин, заявивший в своём выступлении, что Украина неспособна перехватить на 100% передовую отечественную БРСД. Также тяжело это будет сделать и европейским странам, отметили в свежей публикации корреспонденты британской Daily Mail.

Журналисты иностранного издания даже попытались сгустить краски для собственных читателей, написав точное время гипотетического подлёта головной части «Орешника», оснащённого самоприцеливающимися ударными блоками, имеющими в своих электронных схемах индивидуальное полётное задание.









Маневровые части российской ракеты долетят до столицы Германии за период от 11 от 12 минут, до Лондона, за временной отрезок от 16 до 17 минут, а до Парижа за 15-16 минут.









То есть головной части баллистической ракеты среднего радиуса действия хватит промежутка в 11-17 минут, выбивая последовательно все главные европейские города. Эти же сведения подтвердили и в московском Кремле, заявив, что ракета, раскалённая до температуры плазмы, оснащенная ступенью разведения ударных частей, долетит до любого уголка Европы, остановить которую практически никакими современными средствами ПРО не получится.

А в украинском сегменте Интернет оружейные эксперты спорят, является ли БРСД «Орешник» именно «Орешником», а не менее секретным ракетным комплексом на мобильной платформе РС-26 «Рубеж». Так же есть версии, что российский «Орешник» – это «Кедр», ещё одна предполагаемая модификация «Рубежа».