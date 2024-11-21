Кажется у Владимира Александровича дела слишком плохи, если решил эскалировать ситуацию перед приходом Трампа в Белый дом.

Украинская армия впервые запустила с подвески истребителей Су-24М\МР малозаметные ракетные боеприпасы Storm Shadow британского производства, использованные для атаки российской территории. Соответствующими сведениями располагают журналисты Bloomberg после беседы с высокопоставленным анонимным чиновником. По словам информатора, пожелавшего остаться неизвестным, Лондон разрешил использование авиационных боеприпасов с низковысотным профилем полёта для ударов по землям РФ. И якобы это разрешение для Киева было выдано после неподтвержденного появления на поле боя солдат КНДР. Что по мнению британских властей, есть та самая мощная эскалация украино-российского конфликта.

Не в последнюю очередь эта тема обсуждалось в рамках форума G20 в Бразилии, после получения достоверных известий о том, что уходящий президент США Джо Байден снял свой ранний запрет и разрешил ВСУ атаковать глубинную российскую территорию дальнобойным высокоточным оружием западного производства. Одобрение Киеву было выдано на использование баллистических боеприпасов оперативно-тактического уровня ATACMS. Удар последними был выполнен украинскими военными в минувший вторник.