Возводимые железобетонные укрытия cпособны справиться с кассетной частью Атакамс на 100%.

В мировую сеть попали спутниковые снимки строительных работ стационарных укрытий на военно-воздушной базе ВКС РФ Халино, размещенной в Курской области. Именно эта воздушная гавань находится в боевом радиусе оперативно-тактических ракет баллистического типа ATACMS. И как мы знаем, после недавнего разрешения 82-летнего президента США Джо Байдена, российские аэродромы будут одной из первоочередных целей для гипотетических ударов дальнобойным высокоточным оружием.









Об ATACMS, запускаемых с пусковых платформ колёсных M142 HIMARS и гусеничных M270 MLRS, известно, что Пентагон передал БЧ со снаряженной кассетной частью, которые не способны пробить тяжелые профили возводимых железобетонных укрытий, известных так же под наименованием арочные укрытия для самолётов.





Спутниковые ноябрьские снимки базы ВКС РФ Халино. Источник изображения: ТГ-канал "Военный осведомитель"







Одним из немногих способов, уверенно пробивающим такие типы защитных конструкций, являются зарубежные ракеты, снаряженные проникающей боевой частью.





Ещё одно ЖБУ российской авиации





Железобетонные арочные укрытия для самолетов представляют собой специальные сооружения, предназначенные для защиты летательных аппаратов от различных внешних воздействий, таких как погодные условия, огонь оппонента, а также удары взрывных волн при авиационных ударах или ракетными ударами. Эти конструкции часто называют «капонирами» или «арочными укрытиями».





Основные характеристики:





1. Конструкция: Укрытие представляет собой арочную конструкцию, выполненную из железобетона. Обычно такие укрытия имеют форму пологого свода, который опирается на боковые стены или колонны. Это позволяет равномерно распределить нагрузку и обеспечить высокую прочность всей структуры.





2. Размеры: Размеры укрытий могут варьироваться в зависимости от типа защищаемого самолета. Для небольших самолетов размеры укрытия могут составлять около 20–30 метров в длину и 10–15 метров в ширину. Для больших стратегических бомбардировщиков или транспортных самолетов эти параметры значительно увеличиваются.





3. Толщина стен и крыши: Толщина бетонной стенки может достигать нескольких метров, чтобы обеспечить защиту от прямых попаданий снарядов и авиабомб. Крыша также имеет значительную толщину, которая защищает самолеты от осколков и ударных волн.





4. Вход/выход: В укрытии обычно предусмотрены ворота или раздвижные двери, через которые самолет заезжает внутрь. Ворота могут быть бронированными или усиленными для дополнительной защиты.





5. Дополнительная защита: Некоторые укрытия оборудуются системами пожаротушения, вентиляции и освещения, чтобы создать комфортные условия для обслуживания и ремонта самолетов внутри.





6. Расположение: Такие укрытия часто строятся вблизи взлетно-посадочных полос аэродромов, чтобы минимизировать время перемещения самолетов к месту взлета и посадки.