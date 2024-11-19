Скорее всего инженерное сооружение поломалось после сильного подводного течения или атаки крупной рыбы.

В Финляндии сообщили о существенных нарушениях в работе интернет-связи. Так местные информационные агентства вышли с публикацией, в которой рассказывается о разрушении подводной части кабеля C-Lion1. По данным с мест, данное инженерное сооружение представляет собой единственный кабель, соединяющий скандинавское государство с регионом Центральная Европа. О проблемах финских связистов рассказывает свежая публикация в немецкой Deutsche Welle*.

В западном СМИ обратили внимание на сказанное неделю назад заявление российского чиновника Николая Патрушева, занимающего должность помощника президента РФ. Высокопоставленный отечественный функционер объявил, что Вашингтон и Лондон располагают специалистами по подводным диверсиям, главная цель которых повреждение оптоволоконных соединений, проходящих по морскому дну.

Тем временем секретарь Национального центра кибербезопасности финского государства не считает случившиеся диверсионным действием. По словам Самули Бергстрема, являющегося главой пресс-службы Traficom, возможно целостность кабеля, находящегося под водой, нарушили либо неустойчивая погода, либо активное судоходство в акватории пролегания подводного кабеля.

Прямо сейчас у места повреждения начались срочные ремонтные работы. И хотя проблемы под водой серьёзные, обычные граждане на себе не почувствуют неудобств: потому то сетевой трафик пущен в обход «интернет-моста» C-Lion1, сообщают репортёры DW*.

*– издание включено Минюстом в реестр СМИ-иноагентов