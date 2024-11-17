Сегодняшним утром украинские военные объекты и критическую инфраструктуру Украины атаковали 130+ ракет ВС России.

Сегодняшним утром произошла одна из самых массовых, проведенных за последние три месяца ракетных атак, направленных на объекты критической инфраструктуры украинского государства. Так, военный эксперт Евгений Даманцев назвал отечественные носители дальнобойных боеприпасов, выведенные на боевые рубежи для запуска высокоточных снарядов воздушного, наземного и морского базирования.

Постоянный автор блога «Русское оружие» перечислил самолёты ВКС РФ, с которых запустили стратегические крылатые ракеты семейства Х-55/Х-101 и Х-32/22. Последние были запущены с бортов Ту-160М, Ту-95МС и Ту-22М3 воздушно-космических сил РФ.

Ту-22М3 выступает носителем до 3 ракет семейства Х-22/32

В роли носителей гиперзвуковых Х-47М2, больше известных как аэробаллистические «Кинжалы», использовались модернизированные сверхзвуковые перехватчики МиГ-31К.

Наземными носителями были «назначены» мобильные колёсные платформы 9К720, они же оперативно-тактические комплексы «Искандер-М», атаковавшие украинские цели целым ассортиментом боеприпасов – скоростными 9М723-1, летящими по квазибаллистической траектории, и крылатыми ракетами из линейки Р-500. Поучаствовали в атаке в качестве сухопутных установок РК «Бастион», выстрелившие боеприпасы «Оникс-М».

Предполагаемый внешний вид гиперзвукового "Циркона"

Подключились к масштабной атаке и надводные корабли ЧФ РФ. Военный флот направил на военные объекты Украины дозвуковые малозаметные «Калибры» и новейшие гиперзвуковые ракеты «Циркон».

Всего в утренней атаке 17 ноября со стороны ВС РФ со стороны авиации, сухопутных сил и флота по предварительной оценке использовались 130 ракет соответственно воздушного, наземного и морского базирования.

Х-101 над Киевом 17 ноября





Тем временем по информации украинского президента Владимира Зеленского, российская сторона атаковала республику 120 ракетами и 90 дальнобойными барражирующими боеприпасами семейства «Герань». Пострадали объекты критической инфраструктуры в Киеве, Львове, Одессе, Днепре, Кривом Роге и других украинских городах. Получила свою порцию «Гераней» и высокоточных ракет воздушная гавань боевой авиации ВСУ Староконстантинов.