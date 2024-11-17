В отличие от классических ракетных боеприпасов, полёт "Калибра" происходит на дозвуковой скорости с возможностью активно маневрировать на местности, скрываясь от обнаружения противостоящими РЛС в складках рельефа и благодаря высоким свойствам малозаметного внешнего покрытия.

На фоне сообщений о массовом применении российскими ВС различных типов ракетного оружия, запущенного по объектам критической инфраструктуры Украины утром 17 ноября, в мировую Сеть загрузили видео пролёта в воздушном пространстве Одессы сразу пяти дозвуковых ракет «Калибр».









Кадры с характерным свистящим звуком доступны для просмотра благодаря редакторам военного блога «Военный обозреватель». Так внимательно просматривая 40-секундное видео, снятое местными очевидцами на фоне мрачного осеннего неба, записанного где-то в одесском регионе, видны последовательно пять летящих воздушных тел с характерными «крыльевыми отрезками». Куда попали российские ракеты, носителями которых выступают сухопутные наземные установки или надводные\подводные корабли ВМФ РФ, станет известно немногим позднее.









В низколетящем силуэте легко угадывается российский "Калибр". Характерные длинные крылья об этом ярко свидетельствуют.

Тем временем уже предварительно известно о прозвучавших взрывах в Киеве, Одессе, Кривом Роге, Львове, рядом с Полтавой и иными украинскими городами. Был атакован и уже хорошо известный военный аэродром на Западе Украины – база украинских ВВС Староконстантинов. Именно здесь по некоторым данным размешаются американские легкие истребители семейства F-16, переданные ВСУ.









Так же в утреннем масштабном налёте гибридного характера принимали аэробаллистический «Кинжал», гиперзвуковой «Циркон» и баллистический «Искандер». Данные высокоточные и дальнобойные ракетные боеприпасы атаковали особо важные цели в районе столичного Киева. По данным ТГ-канала «Русское оружие», для противоборства сверхсовременным российским снарядам использовались передовые комплексы западного производства – модификации ЗРК Patriot 2 и 3. Но даже использование актуальных зенитных перехватчиков MIM-104F и MIM-104D помогло украинской стороне сбить лишь до 45% всех выпущенных ВС РФ ракет. И это в лучшем случае. А кадры с многочисленными фактами прилётов отечественных ракет лишь наглядно подтверждают это.