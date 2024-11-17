Предполагается, что боеприпас Х-101 настиг хорошо засекреченный завод Rheinmetall, спрятанный подальше от российских ракет где-то на просторах Западной Украины. На немецком предприятии ремонтируется бронетехника и ведётся сборка БМП KF31 Lynx.

Российская стратегическая ракета смогла два раза ввести в заблуждение зарубежные системы ПВО воздушного и наземного происхождения, по итогу поразив важную военную цель в Буковеле. Как информируют новостные редакторы ТГ-канала «Соловьев», управляемый боеприпас умело сманеврировал от обнаружения наземных комплексов IRIS-T, созданного немецкими оружейниками. А после оставил в проигравших и взмывший в воздушное пространство экипаж американского F-16 украинских ВВС.





И хотя точных данных нет, какой именно воздушный снаряд смог прорваться сквозь массированное зенитное сопротивление, есть предположение, что это был аэробаллистический «Кинжал», способный развивать на конечном участке полёта гиперзвуковые скорости.

Но наблюдая появившееся в мировой Сети видео, снятое очевидцами известного горного курорта Буковель, построенного в районе горных отрогов Западной Украины, по мысли постоянного автора «Русское оружие» Евгения Даманцева, успеха достигла крылатая ракета стратегического назначения Х-101. Именно она предположительно запечатлена в фазе низковысотного полёта в вышеобозначенном горном районе.

Источник фото: ТГ-канал "Русское оружие"

Скорее всего для такого дорогостоящего и высокотехнологичного боеприпаса была выбрана соответствующая по важности наземная цель – это мог быть один из заводов немецкого оружейного концерна Rheinmetall, где не только ремонтируется многочисленная германская бронетехника ВСУ, включая танки Leopard 2A6, но и начато производство современного БМП – модели KF31 Lynx.









Та самая ракета в Карпатах





Даманцев поясняет, что горная местность Карпат является ощутимым препятствием для штатной работы РЛС, в том числе комплексов 36Д6 и 79К6, поэтому обнаружить летящую в низковысотном режиме полёта что «Сто первую», что Х-47М2 – довольно непростая задача. Сделать это сложно и для наземных РЛО германского IRIS-T.

А мы напомним, что сегодняшним утром раздались взрывы в столичном регионе Украины и самом Киеве, Днепре, Полтаве, Одессе и нескольких других крупных украинских городах. В налёте, помимо «Кинжалов» и Х-101, принимали участие «Цирконы», «Искандеры», «Калибры», «Калибры» и дроны-камикадзе «Герань-2».