У доверенного юриста американского президента есть множество родственников как в России, так и на Украине.

Советник 47-го президента США, местом рождения которого является Москва, может стать доверенным лицом Дональда Трампа, как спецпредставитель США на гипотетических мирных переговорах между Украиной и Россией. О том, что родившийся на территории СССР Борис Эпштейн может поспособствовать урегулированию между официальными Киевом и Москвой как спецпосланник Штатов, информирует своих читателей издание The New York Times.

Американские репортёры выяснили, что сам Эпштейн назвался Трампу очень хорошей кандидатурой в качестве человека, способного, ввиду близости как Украине так и России, достигнуть общего консенсуса. Сделано это было в рамках полёта Трампа в Вашингтон.

И хотя сам Борис является скорее дипломированным юристом, чем политическим советником и дипломатом, высока вероятность, что Трамп может на это не обратить пристального внимания, доверившись интуиции своего близкого помощника.