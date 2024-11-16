Для выполнения данного авиационного элемента используется только глубокий вираж с углом крена, превышающим 45°.

Отечественный Су-57 выполнил авиационный элемент «Разворот на форсаже». Кадры низковысотного виража Су-57, для пущей эффективности выполненного с использованием низкоскоростного режима двух силовых установок самолёта, показал лётчик-испытатель Сергей Богдан.

Герой России продемонстрировал гостям международного авиационного форума, проводимого в 14-й раз в китайском Чжухае в рамках AirShow China 2024, маневренные возможности Т-50-4 в экспортной вариации, оснащенного двумя двигателями АЛ-41Ф1.

Китайский фотограф запечатлел воздушные вихри, возникающие во время полёта Су-57. Источник ТГ-канал "Военный осведомитель"

Как пишет постоянный автор военного блога «Русское оружие» Евгений Даманцев, для выполнения элемента с радиусом, «очерченном» в горизонтальном коридоре от 270 до 350 метров, самолёт снизился на высоту 60 метров и специально убавил скорость до «человеческой»: истребитель пятого поколения пролетел на скорости в 240-265 км/ч этот довольно трудный маневр.

Начало маневра с отвесным углом входа

А сам элемент вышел на редкость удачным не в последнюю очередь благодаря отличным свойствам аэродинамической направленности в 13.8 единицы российского «Пятьдесят седьмого», благодаря чему для миниатюрного разворота с низкоскоростного режима управляемость воздушным средством абсолютно не потерялась. Так же заметно облегчает пилотирование и наличие вектора изменяемой тяги в самолёте, что даёт преимущество для захода на экстремальные углы атаки во время сложных полётных заданий.

Самолёт развернулся на 180 градусов по малому радиусу и вышел из элемента

Ранее Сергей Богдан впечатлил видавших виды иностранных авиационных экспертов фигурой высшего пилотажа «Колокол», лишний раз восхитив зрителей на земле и практически идеальными лётно-техническими характеристиками российского истребителя пятого поколения, необходимого для маневра уклонения от ракет, наводящихся по радиолокационной сигнатуре воздушной цели.









Сделал комплимент Су-57 и Александр Михеев – топ-менеджер Рособоронэкспорта. Управленец похвалил новейший Су за способность выполнять ответственные боевые миссии во время использования оппонентом передовых западных систем зенитного патрулирования – американского ЗРК «Patriot» и норвежского «NASAMS». Всё благодаря низким показателям ЭОП внешнего покрытия Су-57, который не видно передовым РЛС иностранного производства до дистанции в 80 км.