О том как переменчива внешняя политика ряда западных промышленных корпораций, наглядно свидетельствует свежая публикация немецкого издания Berliner Zeitung, где автор статьи провел беседу с главой консалтинговой фирмы Schneider Group Ульфом Шнайдером.

Высокопоставленный управленец буквально сказал, что германские автоконцерны должны забыть свои недавние громкие слова об окончательном разрыве с Москвой и в очередной раз обратить свой взор на Россию. И сделать это нужно не через 50 или 100 лет, а буквально в следующем году. В противном случае российский рынок займут производители из других стран. Например, так может сделать Китай. И похоже не дожидаясь советов Шнайдера, успеть вернуться в РФ хочет руководство Volkswagen.

Так отечественные журналисты из «РГ» смогли узнать, что «Фольксваген Груп Рус» находится в срочном поиске специалиста в России. Немецкому производителю потребовался соискатель на должность сотрудника по связям с общественностью.









Будущему работнику предлагается зарплата около 230 000 рублей, где потенциальный специалист должен презентовать собеседнику от автокомпании свою пиар-стратегию для Фольксваген в РФ.

Практически идентичное сообщение появилось и на сетевом ресурсе CareerSpace, где Volkswagen ищет PR-менеджера с зарплатой примерно в 200 тыс. рублей.

А мы напомним историю VW на территории РФ после СВО, где завод одноименной немецкой компании оказался в собственности ООО «АГР». Именно здесь до 24 февраля 2022 года сходили с производственного конвейера Polo, Tiguan и Skoda Rapid. Так же российские фольксвагеновцы выпускали и моторы для российских машин VW.

А теперь вспомним, как во второй половине мая 2023 года стало известно, что топ-менеджеры Volkswagen не планировали вернуться в Россию вообще никогда, буквально распродав имущество компании без права обратного выкупа, о чем в своё время писал портал quto.ru. Но как всё быстро меняется оказывается.