Контр-адмирал не ожидал, что "презентацию" в прямом эфире наблюдали российские аэроразведчики, которые оценили неожиданный подарок высшего офицера по достоинству, передав координаты ракетчикам РФ.

Ночью российские ракетчики в тесном взаимодействии с операторами дальнобойных дронов-камикадзе семейства «Герань-2» провели успешную ударную операцию, атаковав местоположение буквально только что переданных иностранных десантно-штурмовых кораблей. Так несколько суток назад в Одессу прибыл высший офицер североатлантического альянса Хенрик Рюберг и презентовал украинским военным катера боевой линейки CombatBoat 90H.









О крайне успешной совместной акции российских разведчиков и ударных подразделений рассказал автор ТГ-канала Condottiero.

Как указывается в комментарии под сообщением, в Южную Пальмиру прибыл датский контр-адмирал, где высокий гость подарил украинским ВС четыре катера, отправленных из действующего надводного состава шведских ВМС, согласовавших эту важную передачу с правительством Нидерландов.





Примерный визуальный масштаб шведского катера





В источнике новости заявлено о полном разрушении нескольких единиц катеров, остальная часть которых получила повреждения.





То самое незаблюренное видео с разрывами в одесском порту





Досталось и призванному охранять припортовую территорию иностранному комплексу ЗРК Gepard. Так же очень громко прозвучала детонация дефицитных для украинских артиллеристов 155-мм боеприпасов натовского калибра, доставленных в режиме высокой секретности на сугубо гражданском корабле, имеющем легенду зернового перевозчика, указывает ТГ-канал «Win/Win».

О том что удары российской стороны были достаточно эффективны, свидетельствуют видеодоказательства местных очевидцев ночного события, записавших несколько видео с масштабными взрывами и пожарами на месте многочисленных прилётов в одесском порту.