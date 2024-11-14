Т-55 может использоваться как самоходное артиллерийское орудие для стрельбы навесом.

«Мосфильм» отчитался о передаче в российскую армию, сражающуюйся на территории Украины и участвующей в спецоперации – практически полнокровный батальон танков. Речь идёт об отправке на передовые позиции 28 единиц Т-55 и 8 экземпляров плавающих танков ПТ-76.

Об этом заявил руководитель творческой организации Карен Шахназаров во время с российским президентом.

Т-55 - основной советский танк эпохи 50-60-х

Помимо танков эпохи 50-х годов, отечественный киноконцерн отправил в ВС России несколько БМП и восемь тягачей. Как заявил высокопоставленный функционер российского кино, танки, боевые машины пехоты и тягачи, находятся на ходу и могут сражаться. Все они были на хранении в военно-техническом центре «Мосфильма».

Как заявил Шахназаров, он дозвонился от отечественного оборонного ведомства, где руководителю пояснили, что есть некоторая потребность в бронетехнике, после чего бронемашины и автомобили забрали на нужды российской армии.

Эшелон Т-55 отправляется на СВО

И хотя созданный ещё 70 лет назад в среде неспециалистов «пожилой» Т-55 может вызвать смех, но именно его толстостенная броня не раз спасала жизнь бойцам РФ на СВО, выдерживая попадание тяжелых ударных дронов ВСУ в корпус бронемашины. Так модификация Т-55А/АМ, бронестойкость которой по качеству кумулятивной защиты не слишком высока, смогла защитить экипаж от атаки украинского дрона, приняв весь ударный эффект на себя. Соответствующее видео опубликовал блог «Русское оружие».

На передовой со стороны отечественных ВС модификации Т-55А/АМ/М/АМВ задействованы как механизированные артиллерийские системы, оснащенные 100-мм орудием, так и как огневые средства поражения, стреляющие в направлении оппонента с закрытых позиций на расстояние до 10 километров.