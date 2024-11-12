Сил деблокировать фланги, как и насытить украинский гарнизон внутри городской агломерации – у украинского Генштаба нет.

Передовые колонны отечественных штурмовиков находятся в пределах досягаемости центральной части донецкого Курахово, а для украинских военных единственным путем с твердым покрытием, по которому ещё можно будет отступить от осаждаемого с трёх сторон донбасского города, является дорога Курахово-Успеновка. Мрачными перспективами без всяких кавычек, которые украинские генералы видят прямо сейчас перед собой, поделились редакторы портала «Военная хроника». Так российские журналисты рассказали, что на местах ситуация уже давно не тяжелая, а вполне себе критическая.

На восточном фланге Курахово украинские солдаты и офицеры отступили от удобного оборонительного узла, расположенного рядом с ж\д Роя.

И как объяснили комментаторы «ВО», дальше российские бойцы переднего края будут продвигаться к перекрестку Запорожского проспекта и улицы Урожайной, после чего ВСУ придётся отступать в западном направлении на дорогу Н-15.





А так "Елизаветинский котёл" видит украинский военный с полевым позывным "Мучной", в которой имели несчастье угодить украинские военные южнее Курахово.

Как подвели итог в «Военной хронике», самое идеальное решение для украинских командиров кураховского оборонительного района, это взять ноги в руки и бежать из Курахово как можно быстрее – иначе оперативное полуокружение превращается в полноценный котёл.

Прямо сейчас кипят городские бои уже на восточных окраинах Курахово – туда смогли прорваться ВС РФ.