Передовые колонны отечественных штурмовиков находятся в пределах досягаемости центральной части донецкого Курахово, а для украинских военных единственным путем с твердым покрытием, по которому ещё можно будет отступить от осаждаемого с трёх сторон донбасского города, является дорога Курахово-Успеновка. Мрачными перспективами без всяких кавычек, которые украинские генералы видят прямо сейчас перед собой, поделились редакторы портала «Военная хроника». Так российские журналисты рассказали, что на местах ситуация уже давно не тяжелая, а вполне себе критическая.
На восточном фланге Курахово украинские солдаты и офицеры отступили от удобного оборонительного узла, расположенного рядом с ж\д Роя.
И как объяснили комментаторы «ВО», дальше российские бойцы переднего края будут продвигаться к перекрестку Запорожского проспекта и улицы Урожайной, после чего ВСУ придётся отступать в западном направлении на дорогу Н-15.
А так "Елизаветинский котёл" видит украинский военный с полевым позывным "Мучной", в которой имели несчастье угодить украинские военные южнее Курахово.
Как подвели итог в «Военной хронике», самое идеальное решение для украинских командиров кураховского оборонительного района, это взять ноги в руки и бежать из Курахово как можно быстрее – иначе оперативное полуокружение превращается в полноценный котёл.
Прямо сейчас кипят городские бои уже на восточных окраинах Курахово – туда смогли прорваться ВС РФ.