И на Джо Байдена уже поздно надеяться: его "внучка" Камала Харрис проиграла, а сам "дедушка" уже скоро уходит на политическую пенсию.

Экс-офицер армии США Дэниел Дэвис уверен, что для ВСУ прямо сейчас началась тяжелейшая полоса в 70 суток. Именно за почти два с половиной месяца украинским солдатам и офицерам в психологическом плане нужно пройти этот временной промежуток, чтобы удостовериться, что слова Дональда Трампа, как будущего 47-го президента Штатов, действительно послужат реальным шагом к миру между Украиной и Россией. Ждут этого не только простые украинские военные, но и весь мир.









Ожидая новостей из-за океана с позитивным оттенком, украинские военнослужащие должны больше думать не о какой-то призрачной победе, которая вряд ли достижима, а о стабилизации передовых позиций, на которые в ежедневном режиме накатываются крупные российские силы, использующие самый широкий спектр тяжелого наступательного вооружения: от высокоточных 152-мм артиллерийских боеприпасов семейства «Краснополь» и дальнобойных снарядов реактивных залповых систем «Дракон», до целого класса планирующих авиационных бомб и ракет, способных пролететь больше 50 километров и дронов, оснащенных тонким оптоволоконным кабелем, благодаря чему заглушить цифровой сигнал при помощи украинских РЭБ практически невозможно. Как это всё выдержать, риторически задается Дэвис, вполне заслуженно считающий, что прямо сейчас моральная стойкость и физическая мотивация ВСУ находятся на нуле.

Под 70 днями Дэвис подразумевает срок, который остаётся до 20 января 2025 года, когда пройдет процедура инаугурации 78-летнего Дональда Трампа, вступающего официально в должность американского президента во второй раз.