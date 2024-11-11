Оснащённые усиленными донными газогенераторами новые боеприпасы "Дракона" летят заметно дальше своих предшественников.

ТОС-3 «Дракон» является истинным «ночным кошмаром» для украинских солдат и их иностранного вооружения, очутившегося на передовой вблизи зоны досягаемости новейших реактивных систем залпового огня россиян. Новостью о том, чего на самом деле нужно бояться украинским военным в зоне боевых действий, поделились американские корреспонденты The National Interest. По словам иностранных журналистов, передовые образцы отечественного РСЗО оказались куда мощнее по силе удара, чем их гусеничные либо колёсные предшественники.

И хотя «Дракон» по своему наименованию «называется» огнемётной системой, на самом деле ТОС-3 куда ближе к классу систем залпового огня, использующих ударные термобарические боеприпасы.









Так в своем сравнении «Дракон» добился превосходства как над более ранним «Солнцепеком», так и над более поздней «Тосочкой». Тем более перспективные реактивные снаряды С ТБ-смесью летят на невиданные для прошлых поколений реактивных систем 24 километра. Грубо говоря, на таком расстоянии уничтожаются цели за горизонтом прямой видимости.

И как объяснили военные эксперты по таким системам огня, в отличие от предшественника ТОС-2, новейшая ТОС-3 использует не колёсное шасси, а более стойкую и надёжную платформу от танка.





Тактико-технические характеристики РСЗО «Дракон». Источник изображения: Известия





Репортёры заокеанского СМИ напомнили, что боеприпасы на основе термобарического аэрозоля являются одними из самых разрушительных с чем бы их не сравнивали – за исключением разве что тактического ядерного оружия: в момент воздушного подрыва горючая смесь образует расходящуюся широким фронтом ударную волну, после которой в мгновение ока возникает огненный вал, температура в эпицентре которого очень легко подскакивает до 3000 градусов по Цельсию, натурально плавя металл и выпаривая любые жидкости, буквально испаряя военные цели.

Ранее отечественные эксперты писали, что ТОС-3 «Дракон» является удачным симбиозом «Солнцепека» и «Тосочки», впитавшем в себя лучшие качества своих боевых предшественников: схожую с ТОС-1А устойчивую и отличающуюся высокой проходимостью гусеничную платформу, а от непосредственного своего предшественника – систему вооружения, организованную в мобильный модульный пакет. И с учетом опыта СВО на все заводские образцы «Дракона» для защиты от многочисленных дронов-камикадзе и боеприпасов с кумулятивным эффектом установлены защитные решетчатые экраны.