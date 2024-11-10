Против БЛА бесполезны как противодронные ружья, так и различные комплексы РЭБ.

Отечественные операторы дронов впервые использовали fpv-коптеры с оптоволоконным управлением против украинских подразделений на константиновском операционном направлении в зоне СВО. О передовых российских дронах, действующих не только во время приграничных боёв на Курщине, рассказали репортёры ТАСС м солдаты 6-й МСД 3-го АК армейской группировки «Южная».

Беспилотники с управлением на оптоволокне абсолютно не подвержены радиоэлектронному воздействию. Поэтому даже самые актуальные версии украинских РЭБ не эффективны против оптоволоконного канала управления.









Разговаривающий с российскими журналистами боец рассказал, что такой fpv-дрон работает по аналогии с управляемой противотанковой ракетой, которая летит сквозь помехи без видимых затруднений, т.к. полёт корректируется световыми сигналами, передаваемыми посредством защищенного оптоволоконного канала.

Ранее в ВСУ сделали признание, объяснив, что такие БЛА невозможно подавить текущими средствами, даже используя направленное излучение высокой плотности и широкого диапазона.

Вчера в мировую сеть загрузили видео уничтожения американского танка Abrams M1, уничтоженного fpv-коптером на оптоволокне «Князь Вандал Новгородский».