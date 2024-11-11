Обе модели российских "Су" умеют противостоять ЗРК "Patriot" и эффективно бороться как с F-16, так и с Mirage 2000 украинских ВВС.

В ВКС РФ приняли свежую партию истребителей пятого и четвертого «расширенного» поколений – Су-57 и Су-35С соответственно, информирует дочерняя компания Госкорпорации Ростех – Объединенная авиастроительная корпорация.

Так после выкатки из производственных цехов, доступ к передовым самолётам сначала получил наземный технический персонал, проверивший работу авиационных систем на земле. Затем проверкой воздушных машин в воздухе во время заводских испытаний занялись опытные штатные пилоты завода. И уже на финале тестовых испытаний на истребителях полетали боевые пилоты отечественного оборонного ведомства.









И как заявил Сергей Чемезов – главный управляющий ГК Ростех, Су-57 относится к единственному истребителю актуального пятого поколения, показав в условиях реального современного боя способность достигать высоких боевых результатов, оказывая одновременно эффективное противодействие сверхсовременным западным системам, оснащенным управляемым зенитным вооружением. Таковое происходило на полях сражений в зоне проведения российской операции на Украине. Чемезов отметил высокую стойкость борта Су-57 к излучению современных радиолокационных систем производства НАТО.









Так по информации военного блока «Русское оружие», пилоты отечественного «Пятьдесят седьмого» могут оперировать на расстоянии до 80 километров от расположения батарей «Patriot PAC-2/3» и станций сканирования неба – MPQ-53/65. Всё благодаря низкому показателю ЭОП в 0,2 - 0,3 кв. м внешней поверхности отечественного самолёта и размещению бортового вооружения, скрытого внутри подфюзеляжного пространства.





Вооружение Су-57. Источник Ньюс.ру





А прямо сейчас экспортная вариация Су-57Э демонстрирует высшую степень маневренности в воздухе, показывая чудеса авиационного «пронырства» на 14-м аэрокосмическом форуме в китайском Чжухае, выполняя например сверхсложнейший элемент «Колокол». Так же в рамках международной выставки в КНР впервые публично покажут макет двигателя «второго этапа», превосходящего текущие штатные образцы силовой установки Су-57 сразу по нескольких важнейшим параметрам – мощности, долговечности и тяговому усилию.