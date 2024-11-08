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Madarator
В Китае впервые покажут двигатель второго этапа "Изделие 30" для истребителя Су-57
Превосходит своего предшественника по повышенной тяге и экономичности в расходе топлива.

   В Китае на 14-м авиационном форуме Airshow China состоится премьера «Изделия 30» – двигателя второго этапа, специально разрабатываемого для Су-57.

   Как проинформировал источник, аффилированный с Объединенной двигателестроительной корпорацией, в Чжухае покажут макет, выполненный в натуральную величину. Новая реактивная установка сразу по нескольким показателям доминирует над предшествующими моделями.

   В отличии от АЛ-41Ф-1 – двигателя первого этапа, АЛ-51Ф1, он же «Изделие 30», превосходит более раннюю модель по ресурсу бесперебойной работы, высокой экономичности и повышенной тяге.    

Основные преимущества нового двигателя

   Высокая тяговооружённость: Двигатель обеспечивает отличную тягу при относительно небольшом удельном весе с коэффициентом в 0.078, что позволяет самолёту Су-57 развивать суммарную тягу в 22 000 Кгс с двух двигателей в безфорсажном режиме, и до 36 Кгс в режиме полного форсажа. Из-за чего попутно выросли маневренность и скорость.

Новейший двигатель. Источник изображения ТГ-канал  "Военный осведомитель"

   Надежность и долговечность: АЛ-51Ф1 отличается высокой надежностью и длительным ресурсом работы. Это снижает риск отказов и увеличивает интервалы между обслуживанием.

   Работа в различных климатических условиях: АЛ-51Ф1 способен работать в широком диапазоне температур и высот, что важно для использования в разных регионах страны с разными климатическими условиями.

#су-57 #изделие 30 #ал-51ф1
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ebatorуа
22:30
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ニコライ レイヴン
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