Сегодняшний биткоин* торговался на уровне 80 тыс. американских долларов, что криптовалютные аналитики обозначили как исторический рекорд в стоимости самой популярной криптовалюты мира. Соответствующие сведения предоставила торговая площадка Binance.

Так на момент 15:00 по Москве 10 ноября 2024 года за 1 Bitcoin предлагали 8 000 долларов. Но спустя 25 минут валютный коридор снизился до порога в 79,5 тыс. в американской валюте.

Объяснение всему происходящему есть у журналистов отечественной «РГ», считающих, что текущее состояние крипторынка легко объясняется: во всём «виновата» победа 78-летнего Дональда Трампа в качестве следующего главы США. Таким мнением поделилась финансовый эксперт и инвестор Елизавета Константинова. Экономист заявила, что криптовалюта это прежде всего финансовый инструмент, на цену которого влияет множество факторов, не обязательно экономических. Что наглядно видно как раз в случае 47-о президента США. И лучшим решением для обычных участников криптовалютной биржи не участвовать прямо сейчас в криптовалютном спекулировании с целью приобрести вожделенный биткоин. Самое идеальное решение на сегодняшний вечер – дать биткоину устаканиться и принять уже окончательное решение о покупке или дальнейшем ожидании движения курса основной криптовалюты мира.









Биткоин (Bitcoin) – это первая и самая известная криптовалюта, созданная в 2009 году человеком или группой людей под псевдонимом Сатоши Накамото. Биткоин представляет собой децентрализованную цифровую валюту, которая работает на основе технологии блокчейн. Блокчейн – это распределённый реестр транзакций, где каждая запись хранится в виде блока, а блоки связаны между собой криптографическими методами, обеспечивая безопасность и прозрачность системы.

Сегодняшний рост биткоина – как главной криптовалюты мира, объясняется прокриптовалютной риторикой эпатажного политика и миллиардера во время яркой предвыборной кампании. Последняя укрепила связи Трампа с криптосообществом – получившем бурный восторг от речей бывшего 45-го президента и будущего 47-го общенационального лидера США. Удостоился Трамп поздравлений и от лидера Сальвадора – Найиба Букеле, сторонника биткоина. А сам Сальвадор в среде криптолюбителей известен как первое государство, принявшее биткоин в качестве платежного средства, чем немало поспособствовал Букеле лично – как президент республики. После триумфа Трампа криптовалютный рынок пережил бурный всплеск и тенденцию к росту, а курс достиг исторического максимума.





Суточный рост курса Биткоина 10 ноября 2024 года





Основные характеристики и преимущества биткоина:









1. Децентрализация:

В отличие от традиционных валют, биткоин не контролируется каким-либо центральным органом, банком или правительством. Все операции происходят через сеть пользователей, каждый из которых может участвовать в подтверждении транзакций и поддержании работы сети. Это делает систему независимой от государственных регуляторов и банков.

2. Прозрачность:

Вся информация о транзакциях записывается в блокчейне и доступна каждому участнику сети. Хотя сами пользователи остаются анонимными (их идентифицируют только публичные ключи), все транзакции открыты для просмотра. Это помогает предотвратить мошенничество и обеспечивает доверие к системе.

3. Безопасность:

Благодаря использованию криптографии и механизма консенсуса Proof of Work (PoW), система защищена от несанкционированного доступа и изменений. Каждый новый блок добавляется в цепочку только после подтверждения большинства участников сети, что делает практически невозможной подделку транзакций или создание фальшивых монет.

4. Анонимность:

Хотя транзакции видны всем участникам сети, личные данные пользователей скрыты. Вместо реальных имён используются уникальные адреса кошельков, что обеспечивает определённую степень конфиденциальности.

5. Отсутствие посредников:

Транзакции осуществляются напрямую между пользователями без участия третьих сторон, таких как банки или платёжные системы. Это снижает комиссии и ускоряет процесс передачи средств.

6. Международная доступность:

Биткоины можно использовать в любой точке мира, где есть интернет-соединение. Это особенно полезно для международных переводов, так как нет необходимости учитывать курсы валют и платить высокие комиссии за конвертацию.

7. Ограниченная эмиссия:

Всего будет выпущено 21 миллион биткоинов. Этот лимит встроен в код программы, что предотвращает инфляцию и гарантирует ценность валюты. По мере увеличения спроса цена биткоина может расти, поскольку предложение ограничено.

8. Простота использования:

Для начала работы с биткоинами достаточно создать кошелёк и получить адрес. Отправка и получение средств происходит быстро и просто, используя лишь этот адрес.





Недостатки биткоина:









1. Волатильность:

Цена биткоина подвержена значительным колебаниям, что может сделать его рискованным активом для инвестиций. За короткий период времени курс может измениться на десятки процентов.

2. Энергозатраты:

Процесс майнинга требует значительных вычислительных мощностей и, соответственно, большого количества электроэнергии. Это вызывает критику со стороны экологических организаций.

3. Регулирование:

В некоторых странах использование криптовалют запрещено или строго регулируется. Это ограничивает возможности их применения и создаёт юридические риски для пользователей.

4. Потеря доступа:

Если пользователь потеряет доступ к своему кошельку (например, забудет пароль), восстановить средства будет невозможно. Поэтому важно тщательно хранить свои приватные ключи.









Чего ждать от биткоина в ближайший год









Также после победы Трампа на президентских выборах американского государства аналитики ожидают перезагрузки политики регулирования криптовалют, включая позицию Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC). А Новый состав Конгресса Штатов считается самым криптовалютноориентированным за всю историю, в него вошли многие кандидаты – «политические амбассадоры» криптовалюты. Администрация Трампа может ослабить ограничения на криптобизнес и стимулировать майнинг в США. Аналитики Standard Chartered прогнозируют, что цена биткоина достигнет 125 000 долларов к концу года и 200 000 долларов к 2025 году.

Несмотря на эти недостатки, биткоин остаётся одной из самых популярных и востребованных криптовалют в мире. Его успех вдохновил создание множества других цифровых активов, которые продолжают развиваться и находить новые применения.





* – Данная статья не дает инвестиционных советов, вся информация опубликована исключительно в ознакомительных целях. Криптовалюта — это волатильный актив, неправильная работа с которым может привести к ощутимым финансовым убыткам и потерям.